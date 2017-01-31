Роскомнадзор обнаружил 231 ресурса с пиратскими копиями «Притяжения»

Роскомнадзор начал работу с 231 ресурсами, на страницах которых обнаружились нелегально распространяемые копии блокбастера ПРИТЯЖЕНИЕ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт ведомства. Московский городской суд принял предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав кинокомпании «Арт Пикчерс Студия» еще 18 января 2017 года, то есть накануне старта картины в кинотеатрах. Благодаря этому Роскомнадзор сумел оперативно отреагировать на появление пиратских копий в Сети.

«На сегодняшний день в результате принятых мер 148 ресурсов удалили нелегальное видео после получения уведомления, – сообщается на сайте ведомства. – 31 недобросовестный ресурс блокируется, так как администрация этих сайтов не удалила пиратский контент в установленный законом срок». Ожидается, что в течение ближайшего времени нелегальный контент будет удален с еще 52 сайтов, в противном случе 31 января их заблокируют.

В Сети распространяются экранные копии картины низкого качества. По информации Роскомнадзора, средняя скорость исполнения уведомлений администрациями сайтов составляет 2,5 часа.

31.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс