Путин одобрил идею 3%-го сбора с кинопроката

Владимир Путин высказался в поддержку идеи Министерства культуры взимать неналоговый сбор с кинопроката и направлять эти деньги на развитие отечественного кино. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России. При этом он обратил внимание, что подобный сбор нельзя устанавливать исключительно для фильмов иностранного производства. Такую идею высказал кинорежиссер Владимир Хотиненко.

«Правила ВТО не разрешают ставить иностранных производителей, которые подчиняются одним и тем же соглашениям, в невыгодное для них положение, – напомнил Путин. – Тем не менее идея понятна, я ее в целом разделяю, поддерживаю. Потому что нам нужно создать механизмы поддержки отечественного кино. И в прокате надо поработать».

Ранее идею взимания неналогового сбора с кинопроката, напрямую направленного на поддержку российского кино, также поддержал Никита Михалков. Он уточнил, что важно сохранять принцип справедливости и охватывать таким сбором все кинокартины: как российские, так и иностранные.

Идею о 3%-м сборе с кинопроката впервые озвучил министр культуры Владимир Мединский на заседании Совета по поддержке отечественного кинематографа, прошедшего во вторник, 19 декабря. Предполагается, что подобная мера может принести дополнительно до 1,5 млрд рублей. Самого законопроекта в готовом виде пока не существует, точные механизмы его действия неизвестны.

22.12.2017 Автор: Артур Чачелов