Кинотеатры подали в суд на РАО

Несколько компаний, входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров (АВК), подали иски к Российскому авторскому обществу (РАО), требуя пересмотреть условия заключенных с ними ранее контрактов на отчисления части средств за музыку в фильмах. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Истцы в лице ООО ИФГ (Москва), ООО «Вега-кино» (Тольятти) и ООО «Синема 63» (Йошкар-Ола) намерены исключить из него выплаты в пользу композиторов американских фильмов. Обоснованность таких выплат ранее поставил под сомнение Суд по интеллектуальным правам (СИП). В июле он разрешил не выплачивать такие отчисления «Премьер-зал "Юго-Западный"», а ранее оставил без удовлетворения две кассационные жалобы РАО к ООО «Киномир», управляющего кинотеатрами «Знамя» и «Заря» и ЕМУП «Кинотеатр "Салют"» в Екатеринбурге.

Юридическую и консультационную помощь кинотеатрам-истцам оказывает АВК. По словам главы рабочей группы АВК по вопросам РАО Сергея Пирожкова, одна из целей иска − изменение устоявшейся системы выплат кинотеатров, которая основывается на типовых договорах с РАО. Ранее, в июне, компании отправили в РАО проект нового договора, предложив включить в него выплаты «только в пользу композиторов и только за произведения, которые имеют статус охраняемых». При этом авторство должно было устанавливаться по законам страны, в которой создан кинофильм. В этом случае, к примеру, площадки бы осовобождались от ряда выплат за фотограмы американских фильмов, так как там права на музыку принадлежат не композиторам, а киностудиям. По Гражданскому кодексу РАО должно было ответить в течение 30 дней, но этого не произошло, что и стало еще одним поводом для исков.

В самом РАО требования кинотеатров считают несправедливыми и неправомерными. Здесь утверждают, что сумма выплат рассчитывается в процентном соотношении от валового сбора, что соответствует мировой практике и российским законам. Максимальная ставка по отчислениям авторам музыки фильмов составляет 3% от сборов (она установлена постановлением правительства еще в 1994 году). Однако большинство кинотеатров в стране платят РАО меньше − общество заключает договоры в основном по льготным ставкам, которые могут быть снижены до 0,8%. К примеру, киносети платят только 1,5%. За 2018 год с кинотеатров в пользу авторов собрано 336,5 млн рублей, за первое полугодие 2019 года − уже 234 млн рублей.

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08.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ