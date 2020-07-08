Мультсериалы российской Red Carpet Studio появились в китайских онлайн-кинотеатрах

Анимационные проекты от RED CARPET STUDIO появились на крупных медиаплощадках Китая. На этой неделе там состоялась одновременная премьера мультсериалов «Космический доктор кот» и «Рогач и Моргач».
Развлекательно-образовательное кукольное шоу «Космический Доктор Кот» привлекло внимание китайских дистрибьюторов своим уникальным форматом, где каждый эпизод копирует игру детей в куклы. У проекта нет аналогов ни в России, ни в Китае. Китайские партнеры оценили социальную миссию кукольного шоу: оно нацелено на обучение детей здоровому образу жизни, укрепляет семейные ценности, приучает ответственно относиться к собственной безопасности и здоровью. «Космический доктор кот» можно увидеть на трех цифровых платформах: Xiaomi (OTT), Huawei (OTT) и Huahong (IPTV).
Анимационный сериал «Рогач и Моргач» уже сейчас доступен пользователям в крупнейшем видеосервисе Китая IQIYI, который называют китайским Netflix, на телеканале Qingzhuliandong (входит в пакеты федерального кабельного оператора Guizhou), а также у основных операторов цифрового кабельного телевидения на платформах Huahong (IPTV), Huawei (OTT), Xiaomi (OTT).
«Бренд «Космический доктор кот» активно участвует в социальных и благотворительных мероприятиях, – сообщила Наталья Иванова-Достоевская, заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса RED CARPET STUDIO. − Завершается работа над музыкальным сезоном, который уже забронирован для дистрибуции в Китае и Латинской Америке. Вскоре планируются премьеры на англоязычных диджитал-платформах США и Канады. Анимационный сериал «Рогач и Моргач» также ожидает премьер на других площадках восточноазиатского рынка».
«Международное развитие анимационных сериалов – одно из новых направлений RED CARPET STUDIO, − рассказал генеральный продюсер RED CARPET STUDIO Антон Калинкин. − Оно активно развивается и дает быстрые хорошие результаты с точки зрения бизнеса. Несмотря на сложности создания дубляжа этой весной в связи с пандемией, мы благодарны нашим партнерам за оперативную работу и планируем продолжать плотное сотрудничество по текущим и новым проектам».
Права на дистрибуцию анимационных проектов «Космический доктор кот» и «Рогач и Моргач» на территории Китая в начале этого года приобрела компания Beijing Joy Culture Media Co., Ltd. (JCM), которая является ведущей международной компанией по производству, дистрибуции и маркетингу детской анимации и домашних развлечений, расположенной в Пекине.
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08.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Red Carpet Studio
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