«Русская Фильм Группа» открывает кинопрокатное подразделение

Корпорация «Русская Фильм Группа» Алексея Петрухинапровела в Москве ежегодную конференцию «Стратегия РФГ 2020», где рассказал об обновленной структуре компании и презентовала ее приоритетные кинопроекты.

Новым генеральным директором компании стала Анастасия Гавриш. Она рассказала о том, что компания проходит этап активных изменений, выстраивания новой экономической модели, выхода на новый уровень производства и заключения партнеских соглашений с крупными игроками индустрии. Уже сейчас официальными партнерами киностудии стали МТС, РЖД, хубэйская кинематографическая компания «Янцзы» (Китай), Петербургский институт кино и телевидения и другие.

Официально было объявлено о запуске новой кинопрокатной компании «РФГ Дистрибуция» (Russian Film Group Distribution). Она займется продажей прав и лицензий, как собственных фильмов компаний, так и проектов партнеров. Руководителем этого подразделения стала Татьяна Разуваева, которая ранее отвечала за кинопрокат в компаниях «25th Floor Film Company», «Люксор Дистрибьюшн», Bazelevs и «Леополис».

На конференции «Стратегия РФГ 2020» были представлены кинопроекты корпорации. Среди них – продолжения фильма ВИЙ под названием ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ (его прокатом будет заниматься «Наше кино») и НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ, продолжение драмы УЧИЛКА под названием ИСПЫТАНИЕ, шпионский детектив ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ, киноальманах СВИДЕТЕЛИ, российско-китайская драма СИНИЙ ПОЕЗД, фэнтези КОРОЛЕВСТВО 13 ВЕДЬМЫ с возможным участием Киану Ривза, ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ в духе ШЕРЛОКА ХОЛМСА Гая Ричи с участием Тиля Швайгера и другие.

Также объявлено, что в конце 2017 года на базе киностудии «Русская Фильм Группа» начала свою историю РФГ Лаборатория (RFG Lab) – пространство для специальных опытов, экспериментов и исследований в области кинопроизводства, в рамках которого также организуются семинары и лекции с участниками рынка киноиндустрии из России, Европы и США.

08.02.2018 Автор: Артур Чачелов