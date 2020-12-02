Британский смотр Russian Film Week пройдет в этом году в формате онлайн

Британский смотр российского кино Russian Film Week пройдет в этом году в формате онлайн. Об этом сообщили организаторы фестиваля. В 2020 году Russian Film Week, а также премия Golden Unicorn («Золотой Единорог») планировали отметить свой первый юбилей – 5 лет. Но поскольку ситуация в мире не позволяет нам этого сделать, принято решение перенести Пятую Russian Film Week на 2021 год.
В этом году решено провести RFW-2020 с 6 по 13 ноября, а вот премия Golden Unicorn в 2020 году вручена не будет. Однако все картины, представленные на соискание награды в этом году, будут рассмотрены членами номинационного комитета в 2021-м.
«Несмотря на то, что кинотеатры в Великобритании закрыты, а поездки в страну ограничены, для нас было важно провести фестиваль в этом году, − говорит основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филип Перкон. − Аудитория, которая сформировалась вокруг фестиваля за четыре года, по-прежнему хочет смотреть российское кино, и мы вместе с нашими друзьями из «Лаборатории Касперского» посчитали, что должны перенести фестиваль в онлайн. Мы представим подборку художественных, короткометражных и документальных фильмов, которые будут доступны не только в Англии, но и по всей Европе. И надеемся вернуться к нашему привычному формату в ноябре 2021 года».
В программу RFW-2020 вошло семь полнометражных игровых, два документальных и шестнадцать короткометражных фильмов. Несмотря на небольшое количество проектов, на RFW-2020, как и в предыдущие годы, будет представлено все жанровое разнообразие российского кино.
В рамках смотра будут показаны художественные фильмы KITOBOY (фильм открытия), КАЛАШНИКОВ, ЦОЙ, ЛЕД 2, МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» и ОДИН ВДОХ (фильм закрытия), а также документальные проекты FROM KURILS WITH LOVE и МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ. Кроме того, будут показаны следующие короткометражные фильмы:
Большинство показов состоятся на платформе https://russianfilmweek.muvi.com/. Фильмы открытия и закрытия будут показаны на новой платформе https://watchbeem.com/. Некоторые фильмы программы будут доступны исключительно на территории Великобритании, некоторые – на территории Европы, некоторые − во всем мире. Часть фильмов будет доступна для просмотра на протяжении всей недели (с 6.12 по 13.12), другая часть − показана только один раз, по расписанию. Доступ к просмотрам бесплатный, за исключением фильмов открытия и закрытия. Регистрация на просмотры обязательна.
После показов фильмов открытия и закрытия состоятся традиционные для Russian Film Week обсуждения с создателями картин. Фильм KITOBOY представят режиссер Филипп Юрьев и продюсер Алексей Учитель, фильм ОДИН ВДОХ − режиссер Елена Хазанова. Q&A проведет основатель и генеральный продюсер RFW Филип Перкон. Купить билет на фильмы открытия и закрытия можно будет на сайте фестиваля. Продажи откроются в ближайшие дни.
Помимо просмотров новых российских фильмов, зрителей фестиваля ждут мастер-классы, которые в этом году проведут: актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, писаль и драматург Дмитрий Глуховский, актер Александр Кузнецов, актер Брайан Кокс. Расписание мастер-классов и регистрация на них – на сайте RFW.
9 декабря в рамках RFW пройдет традиционный Casting Bridge. В онлайн мероприятии примут участие актеры, кастинг-директора и агенты из России, Европы и Великобритании. Мастер-классы, круглые столы и лекции помогут актерам и кастинг-директорам наладить сотрудничество. Список участников будет опубликован на сайте в ближайшем будущем.
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02.12.2020 Автор: Артур Чачелов
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