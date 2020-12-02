Британский смотр Russian Film Week пройдет в этом году в формате онлайн

Британский смотр российского кино Russian Film Week пройдет в этом году в формате онлайн. Об этом сообщили организаторы фестиваля. В 2020 году Russian Film Week, а также премия Golden Unicorn («Золотой Единорог») планировали отметить свой первый юбилей – 5 лет. Но поскольку ситуация в мире не позволяет нам этого сделать, принято решение перенести Пятую Russian Film Week на 2021 год.

В этом году решено провести RFW-2020 с 6 по 13 ноября, а вот премия Golden Unicorn в 2020 году вручена не будет. Однако все картины, представленные на соискание награды в этом году, будут рассмотрены членами номинационного комитета в 2021-м.

«Несмотря на то, что кинотеатры в Великобритании закрыты, а поездки в страну ограничены, для нас было важно провести фестиваль в этом году, − говорит основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филип Перкон. − Аудитория, которая сформировалась вокруг фестиваля за четыре года, по-прежнему хочет смотреть российское кино, и мы вместе с нашими друзьями из «Лаборатории Касперского» посчитали, что должны перенести фестиваль в онлайн. Мы представим подборку художественных, короткометражных и документальных фильмов, которые будут доступны не только в Англии, но и по всей Европе. И надеемся вернуться к нашему привычному формату в ноябре 2021 года».

В программу RFW-2020 вошло семь полнометражных игровых, два документальных и шестнадцать короткометражных фильмов. Несмотря на небольшое количество проектов, на RFW-2020, как и в предыдущие годы, будет представлено все жанровое разнообразие российского кино.

В рамках смотра будут показаны художественные фильмы KITOBOY (фильм открытия), КАЛАШНИКОВ, ЦОЙ, ЛЕД 2, МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» и ОДИН ВДОХ (фильм закрытия), а также документальные проекты FROM KURILS WITH LOVE и МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ. Кроме того, будут показаны следующие короткометражные фильмы:

«Суп», реж. И. Сухорукова.

«Подарок», реж. Р. Кудояров.

«Подруги», реж. Т. Ивашкина.

«Поток», реж. А. Дианова.

«Право на жизнь», реж. О. Колева.

«16/8», реж. С. Парацелс.

«Спасибо, коуч!», реж. Н. Тарасов.

«Сети», реж. Н. Садоков.

«Говорят», реж. Н. Яковлева.

«Очень важный день», реж. О.Алейникова.

«Сера», реж. Л. Влади.

«Спасибо!», реж. М. Шульгина.

«Талант», реж. О. Агейчев.

«Ограбление по тарифу», реж. А. Булатов.

«Это не важно», реж. Р. Гигинеишвили.

«Нуартье», реж. Е. Щербакова.

«Баба-Яга и Малышка», реж. Е. Голубева.

Большинство показов состоятся на платформе https://russianfilmweek.muvi.com/. Фильмы открытия и закрытия будут показаны на новой платформе https://watchbeem.com/. Некоторые фильмы программы будут доступны исключительно на территории Великобритании, некоторые – на территории Европы, некоторые − во всем мире. Часть фильмов будет доступна для просмотра на протяжении всей недели (с 6.12 по 13.12), другая часть − показана только один раз, по расписанию. Доступ к просмотрам бесплатный, за исключением фильмов открытия и закрытия. Регистрация на просмотры обязательна.

После показов фильмов открытия и закрытия состоятся традиционные для Russian Film Week обсуждения с создателями картин. Фильм KITOBOY представят режиссер Филипп Юрьев и продюсер Алексей Учитель, фильм ОДИН ВДОХ − режиссер Елена Хазанова. Q&A проведет основатель и генеральный продюсер RFW Филип Перкон. Купить билет на фильмы открытия и закрытия можно будет на сайте фестиваля. Продажи откроются в ближайшие дни.

Помимо просмотров новых российских фильмов, зрителей фестиваля ждут мастер-классы, которые в этом году проведут: актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, писаль и драматург Дмитрий Глуховский, актер Александр Кузнецов, актер Брайан Кокс. Расписание мастер-классов и регистрация на них – на сайте RFW.

9 декабря в рамках RFW пройдет традиционный Casting Bridge. В онлайн мероприятии примут участие актеры, кастинг-директора и агенты из России, Европы и Великобритании. Мастер-классы, круглые столы и лекции помогут актерам и кастинг-директорам наладить сотрудничество. Список участников будет опубликован на сайте в ближайшем будущем.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.12.2020 Автор: Артур Чачелов