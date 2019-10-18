На Russian Film Week в Великобритании покажут 37 фильмов из России

Четвертая ежегодная Неделя российского кино Russian Film Week пройдет в Великобритании с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. В этом году в программу Russian Film Week вошло 37 полнометражных и 18 короткометражных фильмов − драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, боевики, мелодрамы, фентези, документальное кино. Премьерные показы состоятся на центральных площадках Лондона, Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда: BFI Southbank, Regent Street Cinema, Curzon Mayfair, Cine Lumiere, ODEON Luxe Leicester Square и других. Все картины будут транслироваться с английскими субтитрами.

В этом году в список показов полнометражных фильмов Russian Film Week − 2019 вошли следующие проекты: БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, БИТВА, БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ, БРАТСТВО, В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ, ВАН ГОГИ, ВАРАВВА, ВОЛШЕБНИК, ВЫШЕ НЕБА, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ, ЗАВОД, КОНЕЦ СЕЗОНА, КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ, КОТЕЛ, ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ, ЛЮБИ ИХ ВСЕХ, МАЛЬЧИК РУССКИЙ, ОТРЫВ, СЕСТРЕНКА, СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, Т-34, ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, ТЕКСТ, ТОБОЛ, УСПЕХ, ХОЛОП, ЮМОРИСТ, ЭБИГЕЙЛ, SHEENA 667, а также документальные фильмы BEEF: РУССКИЙ-ХИП-ХОП, WOMEN'S DAY, ЮРА-МУЗЫКАНТ, ДЕЛО СОБЧАКА, МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ, НИЧЕГО ЛИЧНОГО и СОРОКИН ТРИП.

Свои новые картины на Russian Film Week лично представят актеры Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Риналь Мухаметов, Дмитрий Дюжев, Алена Михайлова, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, Клим Шипенко, продюсеры Эдуард Пичугин, Рубен Дишдишан и другие российские кинематографисты.

Помимо показов в программе Russian Film Week запланированы творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы ведущих российских кинематографистов, показ VR-фильмов, а также 2-дневный Industry Forum, программа которого будет состоять из питчингов, кастингов и обмена опытом кинематографистов России и Британии.

Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии «Золотой Единорог». Церемония вручения премии пройдет в отеле Sheraton Grand Hotel 30 ноября.

«В этом году мы получили более 340 заявок на участие в Четвертой неделе российского кино, − рассказывает основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филип Перкон. − Мы верим в нашу миссию – посредством кинематографа укреплять культурные мосты между Россией и Европой и рассказывать иностранцам как можно больше о русском искусстве. И судя по тому что с каждым годом на Russian Film Week приходит все большее число зрителей, эта миссия нами успешно выполняется».

Билеты и полная программа Russian Film Week будут доступны в октябре на официальном сайте мероприятия.

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18.10.2019 Автор: Артур Чачелов