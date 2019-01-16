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В Rambler Group новый креативный директор

На эту должность назначен Кирилл Смирнов

Кирилл Смирнов назначен на должность креативного директора Rambler Group. На этой позиции он будет отвечать за развитие платформы бренда Okko, под которым будет работать созданная Rambler Group видео-экосистема, объединяющая онлайн-кинотеатр Okko и офлайн-кинотеатры «Синема Парк» и «Формула кино». Переход на единый бренд будет осуществлен до конца 2019 года.

«Перед креативным директором группы стоит амбициозная задача: ему предстоит развивать платформу бренда, который объединяет очень разнородный клиентский опыт, связанный с потреблением видеоконтента в онлайне и офлайне, − говорит Яна Бардинцева, директор по маркетингу Rambler Group. − Уверена, что компетенции Кирилла Смирнова, в том числе в области маркетирования киноконтента, позволят сделать бренд Okko лидером кинотеатрального рынка, привлекательным для разных клиентских сегментов».

Наряду с этим Кирилл Смирнов будет осуществлять творческий надзор за рекламными проектами ключевых клиентов и координировать работу креативных команд, работающих в разных подразделениях группы. При этом он продолжит работать в агентстве Cinema Point в должности директора по развитию.

«Появление должности креативного директора Rambler Group – результат интеграционных процессов, которые происходили в группе в 2018 году. Мы находимся в процессе создания единой экосистемы, в состав которой входят крупнейшие российские диджитал-медиа, ведущая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и лидирующий онлайн-кинотеатр Okko. У такой структуры нет аналогов на российском рынке с точки зрения набора входящих в нее активов. Я уверен, что опыт Кирилла сможет быть полезен как для B2B, так и для B2C сегментов нашего бизнеса», − рассказывает Максим Тадевосян, заместитель генерального директора Rambler Group.

Кирилл Смирнов обладает более чем 20-летним опытом работы в индустрии рекламы. В Rambler Group работает с 2015 года, ранее занимал должности директора по развитию digital в ADV Group, работал на руководящих должностях в DDB, BBDO, Proximity, RAPP и других крупных международных рекламных агентствах.

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16.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Rambler Group

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