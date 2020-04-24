В «Рики» создают департамент образовательных проектов

Группа Компаний «Рики» объявила о создании департамента образовательных проектов. Его возглавит Юлия Николаева − директор по стратегическим партнерствам Группы Компаний «Рики». Экспертом-амбассадором направления выступит Максим Киселев, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» Правительства Москвы.

В экспертный совет департамента вошли художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров, космонавт-испытатель Сергей Жуков, российский психолог Дмитрий Леонтьев, промышленный дизайнер Владимир Пирожков и эксперт в виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR) Александр Лавров. Они будут участвовать в создании образовательных продуктов, направленных на изучение в игровой форме базовых навыков для жизни, социализацию личности, популяризацию науки и научных знаний. В будущем число экспертов департамента может быть расширено.

Основной задачей нового подразделения станет разработка образовательных продуктов ГК «Рики», востребованных на рынке общего и дополнительного образования, а также развитие уже существующих проектов. Сегодня анимационный холдинг «Рики» является российским лидером производства контента в жанре еdutainment («обучение через развлечение»). В его портфель входят сериалы «Фиксики», «ПинКод», «Малышарики», а также тематические Азбуки со Смешариками и «Мульти-Россия».

«Мы создаем мультфильмы в жанре еdutainment более 12 лет, − говорит Юлия Николаева, директор по стратегическим партнерствам ГК «Рики». – С каждым годом это направление становится все более востребованным и необходимым, потребление детского научно-популярного контента растет, а развитие digital-среды открывает широкие возможности для реализации креатива. Мы хотим усилить образовательное направление «Рики», и в ближайшем времени представить новый проект, соединяющий анимацию, игровые механики и офлайн-присутствие».

«В современном мире анимация и геймификация являются ведущими трендами в образовании детей, да и взрослых – тоже. Я от всей души приветствую создание департамента, сотрудничество с которым для меня невероятно интересно, − говорит Максим Киселев. − Уверен, что мы сможем общими усилиями и также с помощью тех экспертов, которые к нам присоединятся, создать новые суперклассные проекты и для популяризации науки и технологий, и для профориентации, и для многих других актуальных областей в образовании».

Департамент образовательных проектов планирует вывести на новый качественный уровень связь отечественной анимации и образования. Детей XXI века социологи относят к «цифровому поколению» (digital natives). Для передачи знаний этой генерации нужны нестандартные подходы и современные мультимедийные материалы. В планы департамента входит создание образовательных каналов, мобильных приложений и игр, выпуск детских журналов и книг, разработка методических рекомендаций и материалов для воспитателей и педагогов, а также проведение видеоуроков, семинаров, фестивалей.

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24.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»