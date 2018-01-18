Российское историческое общество продолжит выделять гранты на кино

Фонд «История Отечества» Российского исторического общества (РИО) продолжит выделение грантов на создание документальных и художественных фильмов. Об этом ТАСС в кулуарах оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, сообщил председатель РИО Сергей Нарышкин. Он рассказал, что большой объем средств уже выделен.

«Эту работу мы будем продолжать, будем и дальше рассматривать заявки на предоставление грантов тем или иным проектам в сфере кинематографии, как документальной, так и художественной», – уточнил Нарышкин, однако конкретных проектов не назвал.

Кроме того, председатель РИО отметил, что создание исторических фильмов и других художественных произведений должно сопровождаться консультациями профессиональных историков. «Несколько фильмов, которые были показаны в прошлом году, претендовали на историчность. Конечно, мне бы хотелось, чтобы авторы художественных произведений все-таки привлекали специалистов-историков в качестве консультантов. Такая традиция была, и я бы хотел, чтобы она вернулась», – отметил он.

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС