«Российский кинобизнес» уточнил программу

Международный форум «Российский Кинобизнес 2019» – масштабное мероприятие, представляющее основные направления киноиндустрии России и стран СНГ. Он пройдет в Москве с 1 по 5 декабря. Площадками мероприятия стали Цифровое деловое пространство, кинотеатр «Каро 7 Атриум» и киноцентр «Октябрь». Форум объединит представителей кинодистрибьюторских компаний и кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, творческих объединений, представителей сферы новых цифровых медиа, компаний-поставщиков техники и услуг для кинопоказа, индустрии развлечений и досуга.

Деловая программа мероприятия будет включать обсуждение рынков СНГ, актуальных проблем кинопоказа, продвижения кино и альтернативного контента.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ (на 25.11.2019):

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14:00 – 17:00. Регистрация.

17:00 – 18:00. Выездное мероприятие. Отправление от главного входа Отеля Mamaison.

18:15. Дружеский коктейль и показ фильма (Центр документального кино, Москва, Музей кино, Зубовский бульвар, дом 2, стр.7).

2 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

09:45. Начало работы форума, регистрация участников (Фойе ЦДП, 1 этаж).

10:15. Завтрак от компании «Деловая Русь» (Фойе БЗ, 2 этаж).

10:50. Официальное открытие Международного форума «Российский кинобизнес 2019» и презентация образовательной программы Фонда кино. (Большой зал)

11:30 − 12:30. Презентация компании «Парадиз» (Большой зал)

12:00 – 14:00. Компания «Кинологистика» представляет показ фильма СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ (Малый зал).

12:00 − 14:00. Образовательная программа Фонда кино (Лекторий).

12:00 − 12:30. Сессия «Киноходящий сегмент» (Конференц-зал, аудитория 1).

12:30 − 13:00. Закрытая встреча представителей Фонда кино с кинопоказчиками Беларуси (Большая переговорная Лектория).

13:00 − 13:30. Сессия «Кинозритель» (Конференц-зал, аудитория 1).

13:30 − 14:40. Презентация Sony Pictures (Большой зал).

14:00 − 15:00. Рабочие встречи букеров Sony Pictures, Walt Disney Studios и «Двадцатый Век Фокс СНГ» с представителями кинопоказа (Конференц-зал, аудитория 3).

15:00 – 15:15. Киноконцерн Мосфильм представляет презентацию отреставрированной версии киноэпопеи ОСВОБОЖДЕНИЕ (1968 – 1971, реж. Ю. Озеров, Ю. Бондарев) (Малый зал).

15:00 − 16:30. Образовательная программа Фонда кино (Лекторий).

15:00 − 15:30. Сессия «Структура пиратского рынка» (Конференц-зал, аудитория 1).

15:00 − 17:00. Public talk «Атрхаус. Авторское и другое кино. «Производство конкуренции и интереса». Продюсерский взгляд. Организатор: German Films (Большая переговорная Лектория).

15:30 − 17:30. Спецпоказ фильма для дистрибьюторов и СМИ (Малый зал).

16:00 − 18:30. Презентация компаний Walt Disney Studios и «Двадцатый Век Фокс СНГ». (Большой зал).

19:00 – 22:00. Выездное мероприятие. Показ фильма в кинотеатре. (Каро 11 Октябрь).

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

10:00. Начало работы форума, регистрация участников (Фойе ЦДП, 1 этаж).

10:00. Завтрак от компании «Деловая Русь» (Фойе БЗ, 2 этаж).

10:30 − 12:30. CIS как живешь? Прием! Кинопрокатчики Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины и стран Балтии об особенностях проката контента (Конференц-зал, аудитория 1).

11:00 − 12:00. Блок презентаций независимых компаний: «Престиж кино», «Кинологистика» (Большой зал).

11:00 − 14:00. Образовательная программа Фонда кино (Лекторий).

11:30 − 13:30. Кинокомпания «1905 PICTURES» и Арт-Центр «КИНОФЕСТ» приглашают на специальный показ фильма THE CLIMBERS (Китай, 2019, режиссер Дэниел Ли). Показ с русскими субтитрами (Малый зал).

11:30 − 12:30. Рабочие встречи букеров компании «Вольга» с представителями кинопоказа (Конференц-зал, аудитория 3).

12:30 − 14:00. Презентация компании «Вольга» (Большой зал).

12:30 − 17:00. Рабочие встречи букеров компании «Парадиз» с представителями кинопоказа (Конференц-зал, аудитория 1).

14:00 − 15:00. Рабочие встречи букеров компании «Вольга» с представителями кинопоказа (Конференц-зал, аудитория 3).

14:00 − 14:30. «ВКонтакте для кинотеатров». Спикер: менеджер партнерского маркетинга «ВКонтакте» Дарья Жилкина (Лекторий).

14:30 − 16:00. Спецпоказ фильма для дистрибьюторов и СМИ. ОЛЕГ (Латвия, Литва, Бельгия, Франция, 2019), реж. Юрис Курентис (показ с английскими субтитрами) (Малый зал).

14:00 − 14:30. Презентация Russian Film Kommission (Большая переговорная Лектория).

15:00 – 17:00. Презентация компании Universal Pictures International (Большой зал).

15:00 − 16:00. Образовательная программа Фонда кино (Лекторий).

16:30 − 17:30. Сессия «Что WEB грядущий нам готовит!» Спикер: Антон Калинкин – основатель The Digital Reporter, генеральный продюсер единственного в России международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest (Малый зал).

17:00 − 17:30. Рабочие встречи букеров Universal Pictures с представителями кинопоказа (Конференц-зал, аудитория 6).

17:30 − 20:30. Презентация компании «Каропрокат» и показ фильма МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. (Большой зал).

18:00. Рабочие встречи букеров «Каропрокат» с представителями кинопоказа. (Конференц-зал, аудитория 3).

4 ДЕКАБРЯ. СРЕДА

11:00 − 11:30. Приветственный завтрак и регистрация участников форума (Фойе «Каро 7 Атриум», Земляной вал, 33).

11:30 − 13:00. Компания «Централ Партнершип» представляет показ фильма («Каро 7 Атриум», Земляной вал, 33)

13:30 − 14:00. Ланч.

14:00 − 17:00. Презентация проектов компании Megogo Distribution. Показ фильма («Каро 7 Атриум», Земляной вал, 33).

18:30 − 22:00. Презентация компании Russian World Vision. По окончании презентации выезд на дружеский прием компании Russian World Vision и Международного форума «Росийский кинобизнес 2019». Вход на мероприятие для участников форума. (Место проведения уточняется)

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

День «Централ Партнершип» (Киноцентр «Октябрь», ул.Новый Арбат, 24).

10:00 − 10:30. Приветственный завтрак.

10:30 − 12:00. Показ фильма.

12:45 − 15:00. Презентация проектов компании.

15:00 − 16:00. Обед.

16:00 − 18:00. Показ фильма.

В программе форума возможны изменения и уточнения.

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25.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Российского кинобизнеса