Высшая школа экономики и «Роскино» запускают образовательную программу сотрудничества

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ совместно с «Роскино» открывают набор на программу повышения квалификации «Международная копродукция на телевидении и в кино». Программа направлена на режиссёров и продюсеров, которые готовы попробовать свои силы и запустить проект на международном уровне. Обучение стартует 4 февраля в формате онлайн и продлится два месяца.
Программа включает серию мастер-классов от российских и международных экспертов: продюсеров и директоров с успешным опытом продвижения и продажи продуктов за рубежом. Академическим руководителем программы является продюсер Анна Гудкова.
В числе экспертов-преподавателей:
Слушатели изучат специфику и инструменты работы с тремя рынками: европейским, азиатским и североамериканским, ознакомятся со всеми этапами создания международного проекта и получат возможность питчинга.
«Для «Роскино» такое сотрудничество с Высшей школой экономики является логическим продолжением образовательного вектора, который мы определили в 2020 году, начав совместную программу с EAVE, − отмечает Евгения Маркова. − Мы считаем важным создать единое поле коммуникации и партнерства с мировым профессиональным сообществом. Российское кино должно стать частью мирового кинопроцесса и развиваться не отдельно, а внутри этого поля, обмениваясь знаниями, опытом, энергией и художественными открытиями. В 2020 году мы успешно провели обучающую программу по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA для продюсеров, и результатом стали как международные награды выпускников программы, так и выход их проектов на международный уровень. Поэтому мы намерены и дальше работать в партнерстве с уже существующими российскими и зарубежными институтами и создавать программы, главной задачей которых станет поддержка продюсера на разных этапах выхода на международный рынок».
Условием участия в программе является наличие профильного образования режиссера/продюсера или соответствующий опыт работы. Слушатели получат сертификат о повышении квалификации. Подать заявку и ознакомиться с подробным содержанием программы можно на сайте Высшей школы экономики.
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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Роскино
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