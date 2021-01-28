Высшая школа экономики и «Роскино» запускают образовательную программу сотрудничества

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ совместно с «Роскино» открывают набор на программу повышения квалификации «Международная копродукция на телевидении и в кино». Программа направлена на режиссёров и продюсеров, которые готовы попробовать свои силы и запустить проект на международном уровне. Обучение стартует 4 февраля в формате онлайн и продлится два месяца.



Программа включает серию мастер-классов от российских и международных экспертов: продюсеров и директоров с успешным опытом продвижения и продажи продуктов за рубежом. Академическим руководителем программы является продюсер Анна Гудкова.



В числе экспертов-преподавателей:

Матье Даррас, руководитель программ TorinoFilmLab, отборщик и консультант кинофестивалей в Каннах и Сан-Себастьяне;

Кристина Трапп, генеральный директор EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) − ведущей европейской организации в сфере профессионального обучения и разработки продюсерских тренингов;

Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино»;

Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент», представляющей главные мировые рынки аудиовизуального контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ, эксперт по международному продвижению;

Дмитрий Котов, доцент департамента медиа НИУ ВШЭ, продюсер;

Мила Розанова, продюсер;

Наталья Дрозд, продюсер;

Артем Васильев, продюсер;

Катерина Пшеницына, директор департамента международных продаж кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Слушатели изучат специфику и инструменты работы с тремя рынками: европейским, азиатским и североамериканским, ознакомятся со всеми этапами создания международного проекта и получат возможность питчинга.



«Для «Роскино» такое сотрудничество с Высшей школой экономики является логическим продолжением образовательного вектора, который мы определили в 2020 году, начав совместную программу с EAVE, − отмечает Евгения Маркова. − Мы считаем важным создать единое поле коммуникации и партнерства с мировым профессиональным сообществом. Российское кино должно стать частью мирового кинопроцесса и развиваться не отдельно, а внутри этого поля, обмениваясь знаниями, опытом, энергией и художественными открытиями. В 2020 году мы успешно провели обучающую программу по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA для продюсеров, и результатом стали как международные награды выпускников программы, так и выход их проектов на международный уровень. Поэтому мы намерены и дальше работать в партнерстве с уже существующими российскими и зарубежными институтами и создавать программы, главной задачей которых станет поддержка продюсера на разных этапах выхода на международный рынок».

Условием участия в программе является наличие профильного образования режиссера/продюсера или соответствующий опыт работы. Слушатели получат сертификат о повышении квалификации. Подать заявку и ознакомиться с подробным содержанием программы можно на сайте Высшей школы экономики.

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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино