РТРС хочет запустить свой ОТТ-сервис

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) планирует запустить собственный ОТТ-сервис. Об этом сообщает издание «Кабельщик», ссылаясь на слова генерального директора компании Андрея Романченко. Соответствующее заявление он сделал в рамках XIX международного форума «Спектр – 2019», который проходит в Сочи, в «Роза Хутор».

РТРС в настоящее время является единственным оператором цифрового эфирного вещания в России. Компания управляет двумя обязательными мультиплексами. Массовый переход на цифровое вещание идет с начала 2019 года. Сейчас пройдено три этапа, в результате которых на «цифру» переведено большинство регионов страны. Заключительный этап стартует 14 октября 2019 года.

Каким будет ОТТ-сервис РТРС, что за контент будет там размещен и на каких условиях, пока не известно. Сроки запуска тоже не раскрываются.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кабельщик