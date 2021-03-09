Руководитель Rambler&Co покидает компанию

В холдинге Rambler&Co меняется руководство. Гендиректор компании Максим Тадевосян покидает свою должность. Об этом сообщают «Ведомости». Имя того, кто придет на смену топ-менеджеру пока не называется. В холдинге рассматривают вариант, при котором функционал, за который отвечал Тадевосян, будет распределен между несколькими топ-менеджерами».

Максим Тадевосян работал в Rambler&Co с 2014 года. Он начал с позиции первого заместителя гендиректора, а в 2019 г.оду возглавил холдинг. Rambler&Co − подразделение Rambler Group, объединяющее медиаактивы, а также интернет-сервисы.

Сообщается, что Максим Тадевосян хочет «сосредоточиться на собственных проектах», связанных с инженерными решениями для оффлайн-бизнеса и привлечением инвестиционного капитала.

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09.03.2021 Автор: Артур Чачелов