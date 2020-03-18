«Рамблер/касса» отчиталась об итогах работы в 2019 году

Число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис «Рамблер/касса» составило 24 млн. Это почти в два раза больше, чем было в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса. Оборот денежных средств превысил 7 млрд рублей, что на 75% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля «Рамблер/кассы» на рынке российских билетных операторов выросла до 12%. В частности, через сайт «Афиша» с января по декабрь прошлого года было продано на 65% больше билетов, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2019 году «Рамблер/касса» значительно расширила партнерскую сеть – по итогам года она насчитывала почти 600 кинотеатров. Самым продаваемым фильмом стал блокбастер МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, на который через «Рамблер/кассу» был приобретен каждый пятый билет в России. Среди лидеров также такие киноленты, как ДЖОКЕР и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, занявшие по 17% от общего числа реализованных через «Рамблер/кассу» билетов. Далее следуют мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (15%), КОРОЛЬ ЛЕВ, Т-34 и МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (по 12%).

«Вслед за глобальной трансформацией моделей потребления услуг и появлением у людей бо́льшего количества свободного времени, индустрия медиа и развлечений также претерпевает колоссальные изменения, − говорит Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Co. − Rambler Group, как лидер рынка, активно использует новейшие разработки и технологии, чтобы предоставлять пользователям максимально релевантный контент и оптимизировать их клиентский путь. Все это значительно повышает user experience и влияет на рост бизнес-показателей, в том числе и на онлайн-продажи билетов».

Продажи билетов на музыкальные концерты и театральные постановки на «Рамблер/касса» выросли за прошлый год в два раза. Наибольшим интересом у пользователей пользовались концерты Billie Eilish, Optimystica Orchestra, Mgzavrebi, «Группировки Ленинград», twenty one pilots и пикник «Афиши». Среди спектаклей лидировали «Анна Каренина» (Московский театр оперетты), «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» (МДМ), «Евгений Онегин» (Театр им. Евгения Вахтангова), «Интертеймент» («Градский Холл») и «Тайна старого шкафа» (Театр на Малой Бронной).

«За прошлый год мы значительно нарастили все бизнес-показатели и укрепили позиции на рынке билетных онлайн-операторов, − рассказывает Андрей Полончук, управляющий директор «Рамблер/кассы» и «Афиши». − Для удобства пользователей мы внедрили ряд новых продуктов и технологических изменений в витрину и мобильное приложение «Рамблер/кассы». Мы также запустили новую маркетинговую платформу, которая позволит нашим партнерам анализировать и сегментировать аудиторию кинотеатров для построения более эффективной работы со зрителями. Кроме того, для нас важным активом стала «Афиша», lifestyle-издание с более чем 20-летней историей, которая за прошлый год также показала серьезную трансформацию и рост».

«Рамблер/касса» – один из ведущих российских онлайн-сервисов по продаже билетов на концерты, в театр, в кино, спортивные и другие мероприятия. Среди продуктов и услуг компании – встроенные виджеты по продаже билетов и барной продукции для сайтов и соцсетей, мобильные приложения для федеральных киносетей, CRM-система для аналитики продаж и аудитории, технологии «Живой Билет», сканирование билетов и прочее. На сегодняшний день к сервису подключены порядка 600 кинотеатров во всех регионах России, а ежемесячное число пользователей «Рамблер/кассы» превышает 4 млн в 190 городах.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Рамблер/касса