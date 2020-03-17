В США объявлены победители «Золотой малины»

Всемирно известная американская премия «Золотая малина», вручаемая за сомнительные достижения в киноискусстве, объявила победителей. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение отказаться от традиционной церемонии вручения и ограничится видеотрансляцией на YouTube.

Худшим фильмом прошлого года был назван мюзикл КОШКИ. В данной категории его соперниками были ленты ФАНАТ (The Fanatic), ПРИЗРАКИ ШЭНОН ТЕЙТ, МЭДЕЯ НА ПОХОРОНАХ (A Madea Family Funeral) и РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ. Режиссер КОШЕК Том Хупер также получил «Малину» как худший постановщик. Наградой КОШЕК отметили и в номинациях «Худший сценарий» и «Худший дуэт».

«Золотую малину» также получил Джон Траволта. Он был назван худшим актером за роли в фильмах ФАНАТ и БОК О БОК (Trading Paint). Худшей актрисой названа Хилари Дафф за роль в фильме ПРИЗРАКИ ШЭНОН ТЕЙТ. Рэбел Уилсон за работу получила награду как худшая актриса в роли второго плана, а Джеймс Корден − как худший актер второго плана. Оба отмечены за фильм КОШКИ.

Худшим ремейком или сиквелом назван фильм РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ.

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17.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: YouTube