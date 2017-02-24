RealD купила MasterImage

Компания RealD – лидер в разработке и применении 3D и других визуальных технологий – купила своего конкурента. В рамках сделки, финализированной 23 февраля, корпорация приобрела оставшиеся активы компании MasterImage. Они включают в себя интеллектуальную собственность, технологии, оборудование и дебиторскую задолженность.
Интересно, что приобретению активов MasterImage предшествовал ряд юридических побед RealD, когда компания успешно отстаивала свои патенты в спорах со своим конкурентом MasterImage. Среди них – недавнее судебное решение Комиссии по международной торговле США о запрете продуктов, нарушающих патенты RealD, а также ряд патентных побед над MasterImage в других странах по всему миру.
«RealD продолжает оставаться ведущим поставщиком инновационных визуальных технологий и защищает свою интеллектуальную собственность по всему миру», – прокомментировал новость основатель и CEO компании RealD Майкл Льюис.
Корпорация RealD – лидер в разработке и применении 3D и других визуальных технологий. На данный момент системами RealD 3D оборудованы свыше 29 000 залов в 72 странах мира. Компания является ведущим мировым поставщиком 3D-систем с более чем 570 патентами.
24.02.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: RealD
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