В RealD новый управляющий директор по региону EMEAR

Управляющим директором по региону EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия) компании RealD назначен Джон Траффорд-Оуэн (John Trafford-Owen). Об этом компания официально объявила 11 сентября. Он будет работать в европейской штаб-квартире RealD в Великобритании и будет подчиняться напрямую COO компании Трэвису Риду.

Траффорд-Оуэн – один из ведущих специалистов на рынке с большим опытом в индустрии развлечений, который более 25 лет работает в различных сегментах кинорынка. До прихода в RealD он занимал должность в Gower Street Analytics, а также возглавлял направление Theatrical Distribution по региону Великобритания и Ирландия для StudioCanal. Ранее он занимал пост директора по продажам в Paramount Pictures International по региону Великобритания и Ирландия и United International Pictures в Великобритании, а также всему этому предшествовала успешная карьера руководителя отдела закупок киноконтента для Odeon Cinemas.

«Джон является одним из ведущих экспертов в индустрии c широкой экспертизой, отличными навыками и устоявшимися взаимоотношениями с ключевыми игроками рынка, – комментирует назначение Трэвис Рид, COO RealD. – Он прекрасно понимает важность 3D для киноиндустрии и будет тесно сотрудничать с нашими партнерами-дистрибьюторами и сетями кинотеатров, чтобы раскрыть безграничный потенциал 3D и еще больше усилить присутствие продуктов RealD-3D cистем и нашего уникального экрана Ultimate Screen на быстроразвивающихся рынках региона EMEAR. Мы с нетерпением ждем начала его работы в команде RealD».

«RealD обладает и будет обладать огромным влиянием на кинорынок и впечатления зрителей от похода в кино, – добавил Джон Траффорд-Оуэн. – Я рад стать частью команды лидирующей на рынке компании, которая продолжает создавать инновационные решения и предлагать революционные технологии для зрителей по всему миру».

Корпорация RealD – лидер в разработке и применении 3D и других визуальных технологий. Компания производит оборудование для просмотра 3D-фильмов в премиум-формате в кинотеатре, дома или в любом другом удобном для кинолюбителя месте. Компания предоставляет кинотеатрам специальное оборудование для показа контента в 3D-формате. RealD была основана в 2003 году. Офисы корпорации расположены в Беверли-Хиллз (Калифорния), Боулдере (Колорадо), Лондоне, Москве, Шанхае, Гонконге, Токио и Рио-де-Жанейро.

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11.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RealD