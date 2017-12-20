RealD подала иск к компании Volfoni

Компания RealD Inc – одна из ведущих в сфере производства визуальных технологий – объявила о подаче иска к компаниям Volfoni SAS, Volfoni GmbH и Cinema Next Deutscheland GmbH. Она обвиняет их в нарушении трех европейских патентов RealD. Компания оспаривает продажу и импорт систем Volfoni Smart Crystal Diamond на территории Германии. Компания требует запрета продажи оборудования, нарушающего авторские права RealD, а также возмещения материального ущерба. Иск подан в суд второй инстанции (Landgericht) в Дюссельдорфе.

Указанные патенты защищают технологию удвоения света, используемую в линейке RealD XL. «RealD как обладатель расширенного портфеля патентов, защищающих 3D-системы RealD во многих странах мира, включая США, Европу, Китай, Японию, Южную Корею, Австралию, Бразилию, Канаду, Индию, Мексику и Россию, намерена продолжать добиваться защиты своих интеллектуальных прав, выступая против любых нарушений запатентованного изобретения», – прокомментировал ситуацию вице-президент RealD по интеллектуальной собственности и юридическим вопросам Нил Мотью.

Это уже второй иск, подаваемый RealD к Volfoni. Первый был подан в США в марте 2014 года за такое же нарушение патента. Дело закончилось миром после того, как RealD получила от Volfoni особые заверения в том, что система Smart Crystal Diamond не распространялась на территория США. За RealD осталось право на продолжения судебной тяжбы в случае, если утверждения Volfoni оказались ложными, или Volfoni начала бы распространять свой продукт на территории США.

Компания RealD уже не в первый раз успешно защищает свои патентные права. Так, в июле 2016 года Комиссия США по международной торговле приняла решение в пользу RealD о том, что компания MasterImage нарушала патенты RealD. Данное решение наложило запрет на импорт продуктов MasterImage в США. Вскоре RealD просто купила компанию против которой боролась.

Сегодня технология RealD XL является наиболее широко используемой 3D-технологией в мире. Она установлена в 30 тыс залов в 75 странах. RealD была основана в 2003, офисы компании находятся в Беверли-Хиллс (Калифорния), Болдере (Колорадо), Лондоне (Великобритания), Москве (Россия), Шанхае (Китай), Гонконге и Токио (Япония).

20.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RealD