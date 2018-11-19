Подведены итоги первого Realist WebMarket

18 ноября в московском «Цифровом деловом пространстве» прошел первый в России веб-маркет Realist WebMarket. На одной площадке встретились те, кто производит веб-контент (онлайн-шоу, веб-сериалы, диджитал-проекты), онлайн-платформы и площадки, на которые этот контент рассчитан, а также зрители, которые его смотрят.

Веб-маркет начал свою работу с проведения питчингов российских и иностранных проектов. В нем принимали участие 12 проектов из России и 7 проектов из США, Германии, Франции, Испании и Аргентины. Их оценивало профессиональное жюри, куда вошли продюсер компании Stereotactic («Лалай-балалай», «Саламанка») Михаил Шприц, продюсер фильмов ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ и ИНСАЙТ Екатерина Филиппова, продюсер фильма Я ХУДЕЮ Сергей Корнихин, продюсер компании «Марс Медиа» Николай Ларионов, редактор телеканала СТС Никита Карцев, креативный продюсер ТВ-3 Виктор Митрофанов, директор по маркетингу «Ростелекома» Анна Самарская, генеральный директор Megogo Виктор Чеканов, директор по работе с партнерами Ruform Армен Айрапетян, директор по контенту ivi Мария Смирнова и управляющий директор Amediateka Елена Кирюшина.

Далее презентации своих онлайн-кинотеатров устроили ivi и Amediateka. Директор по контенту ivi Мария Смирнова рассказала о «будущем онлайн-кинотеатров в России» и о пути развития онлайн-площадки, а также планах по производству собственного контента. «Мы ведущий игрок на рынке, наша аудитория – 48 миллионов уникальных посетителей в месяц, которые смотрят 200 млн видео. Всего у нас 75 тыс. единиц контента, – отметила она. – Для того, чтобы удержать лидерство, одним из наших ведущих направлений мы выбрали собственное производство. С 2016 года мы активно начали инвестировать в производство кино и сериалов. Среди наших проектов – НЕПРОЩЕННЫЙ, НЕВЕСТА, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ. Таким образом, мы планируем привлекать партнеров уже на ранних стадиях производства».

Управляющий директор Amediateka Елена Кирюшина рассказала об успешном рекламном кейсе, который сервис придумал для борьбы с пиратским контентом. Для сервиса «огромный челлендж – приучить аудиторию платить», объяснить, что производственный процесс – это труд миллионов людей, а оплата контента – это их зарплата, отметила представитель сервиса. Amediateka придумала вместе с агентством Smetana «антипиратскую» рекламу, призывающую к легальном просмотру. Ролик, по словам управляющего директора, сработал, его заметили не только коллеги по отрасли, но и аудитория. По результатам кампании брендовый охват вырос на 3,5 тыс. процента, а сам ролик посмотрели порядка 10 млн раз, в том числе 7,5 млн на пиратских сайтах. Также выросли показатели запросов в поисковиках и в магазинах приложений.

Далее представители индустрии веб-сериалов, рекламы и кинематографа из России, Италии, Казахстана и Южной Кореи обсудили на круглом столе возможности рекламной интеграции в веб-проекты. В дискуссии приняли участие директор Сицилийского веб-фестиваля, основатель продакшн-компании Cinnamon Production Риккардо Каннела, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель компании YMK Films Янг Ман Канг, генеральный продюсер «Студии «Метрафильмс» Артем Васильев, режиссер веб-сериала «Всемогущий», один из победителей Realist Web Fest Ерден Телемисов, креативный продюсер видеостудии ASAP Production Максим Кузьмин, директор по маркетингу канала ТВ-3 Лили Шерозия и креативный продюсер спецпроектов Cosmopolitan Михаил Халилуллин.

На круглом столе «Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии» медиаменеджер, телевизионный редактор TF, основатель собственного продакшн-лейбла и молодежного арт-инкубатора Анна Санта Мария (Франция) и специалист по веб-сериалам и диджитал-контенту, основатель Чемпионата мира по веб-сериалам (2015), первый президент Французской ассоциации создателей веб-сериалов (WAF) Жоэль Бассаже отметили огромные возможности российского веб-рынка, а также тот факт, что российский контент очень интересен за рубежом, поэтому теперь они постоянно мониторят YouTube и другие платформы. Анна Санта Мария даже призналась, что вместе с коллегами была восхищена клипом группы «Ленинград» «Кольщик», и сейчас они думают над тем, чтобы снять веб-сериал, вдохновленный этой идеей. Она также отметила качество российского контента.

В рамках Realist WebMarket состоялась дискуссия о специфике веб-сериалов в разных странах. В ней приняли участие старший вице-президент Amblin Partners Келли Халстром-Максвелл из США, директор Сицилийского веб-фестиваля, основатель продакшн-компании Cinnamon Production Риккардо Каннела, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель компании YMK Films Янг Ман Канг, медиаменеджер, телевизионный редактор TF1 Анна Санта Мария и режиссер казахстанского веб-сериала «Всемогущий» Ерден Телемисов.

Веб-маркет завершился вручением первой российской премии в области веб-индустрии. Победителем в категории «Лучший веб-сериал» стал проект «Бар «На грудь» (режиссер Ирина Вилкова), лучшим онлайн-шоу признана «Лига плохих шуток», онлайн-персоной года – блогер и ведущая Настя Ивлеева, народным онлайн-кинотеатром – ivi. Специального приза за вклад в развитие веб-индустрии был удостоен Юрий Дудь.

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19.11.2018 Автор: Артур Чачелов