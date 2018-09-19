Программа рибейтов теперь будет работать в пяти регионах

Компенсировать кинокомпаниям часть затрат на съемки теперь будут в пяти регионах России/ Об этом сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения, которая совместно с Агентством стратегических инициатив и при активной поддержке Фонда кино реализует связанный с введением рибейтов и созданием кинокомиссий проект «Кино России».

На этой неделе к проекту подключилась и Вологодская область. Соглашение, подписанное в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума и выставки «Кино Экспо», предполагает создание кинокомиссии, которая будет помогать кинокомпаниям в организации и проведении съемок на территории региона. Также, начиная с 2019 года, из его бюджета будет компенсироваться часть затрат на съемки – до 20%. Документ подписали заместитель губернатора региона Олег Васильев и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

Какая сумма заложена заложена в бюджете на данные цели не раскрывается. Сейчас часть средств, затраченных на производство теле- и кинопродукции и подтвержденных первичными документами, возмещают также Калининградская область (до 20%, в бюджете 2018 года заложено 30 млн рублей), Ульяновская область (до 30%, порядка 20 млн рублей и 15 млн рублей по грантовому конкурсу), Приморский край (до 15%). В августе к ним добавилась Новгородская область – размер компенсаций составляет до 20% от суммы затрат, с 2019 года в бюджете закладывается 20 млн рублей.

«Проект «Кино России» и свое участие в нем Вологодская область рассматривает как один из серьезных элементов инвестиционной и туристической привлекательности региона, – отмечает Олег Васильев. – Учитывая, что туризм определен как одна из стратегических отраслей экономики области, привлечение на Вологодчину серьезных проектов кино- и телеиндустрии становится приоритетом в деятельности органов власти. Мы будем создавать максимально благоприятные условия кинокомпаниям, которые готовы придти в Вологодскую область как надежные партнеры. Именно поэтому губернатором Олегом Кувшинниковым было принято решения о создании кинокомиссии и запуске технологии «рибейта», начиная с 1 января 2019 года».

На территории Новгородской области кинокомиссия уже работает. Благодаря внедрению системы «рибейтов» в текущем году в регион пришли сразу несколько кинокомпаний: Star Media (сериал «Рюриковичи»), «Гамма-Продакшн» (сериал «Морские дьяволы. Рубежи Родины»), «Среда» (проект пока не раскрывается) и студия «АВК» (фильм СПАСТИ ЛЕНИНГРАД). Отметим, что первые три кинокомпании входят в АПКиТ. В 2019 году в Демянском районе начнутся съемки фильма ЛЕТЧИК режиссера Рената Давлетьярова (компания «Интерфест»), в данный момент идет подготовительная работа к съемочному процессу.

Конференция «Производство аудиовизуального контента в регионах России, как драйвер их экономического роста» стала одним из главных событий первого дня деловой программы Санкт-Петербургского международного Контент Форума и выставки «Кино Экспо». Инициаторами мероприятия выступили Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Фонд кино. В заседании в формате круглого стола приняли участие представители свыше десяти кинокомиссий, делегаты от правительств многих субъектов РФ и продюсеры: Сергей Сельянов (Кинокомпания СТВ), Виктор Будилов («Гамма-Продакшн»), Игорь Мишин («МИГ Пикчерс»), Александр Бондарев («Киностудии КИТ»), Инесса Юрченко и Сергей Щеглов («Триикс Медиа»), Юлия Иванова («Марс Медиа Энтертейнмент»), Анастасия Малинкина (студии «Бонанза»), Никита Трынкин (Star Media). Все они являются членами Ассоциации продюсеров, объединяющей ведущие отечественные кинокомпании, которые снимают более 100 проектов в год в различных субъектах РФ и выбирают локации для съемок, в том числе, с учетом привлекательности созданных условий в регионе.

«Львиная доля кино- и телепроизводства по понятным причинам сосредоточена в Москве. Здесь стремятся работать многие продюсеры, актеры, нет дефицита в монтажерах, реквизиторах, – отмечает Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. – Хочется переломить эту последнюю тенденцию, чтобы центр силы в кинопроизводстве поделился на дюжину регионов. Разумеется, нам не нужно вовлекать в активный съемочный процесс все субъекты РФ. Я рад констатировать, что сегодня все больше регионов подключаются к проекту «Кино России». Много усилий для этого прикладывает Ассоциация продюсеров, активно поддерживает инициативу Фонд кино. В одних случаях мы объединяемся в действиях, в других – делим между собой задачи. Главное – чтобы через пару лет в России сложилась устойчивая система регионального кинопроизводства. Не вижу причин, которые могли бы этому помешать».

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19.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ