Медиахолдинг Red Media начнет инвестировать в кино

Медиахолдинг Red Media начнет инвестировать в киноконтент. Компания станет соинвестором в трех кинопроектах: авторской драме ГЕРДА, прокат которой запланирован на осень, новогодней комедии МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК и триллере РЯД 19.

Права на показ фильмов будут обсуждаться не только с эфирными каналами, но и со стриминговыми платформами и другими цифровыми игроками. Pay-TV-права являются для компании приоритетом наравне с коммерческим интересом. Основным партнером Red Media в кинопроектах стала компания «Централ Партнершип». Обсуждаются партнерства с онлайн-платформами, в том числе с Premier и Netflix. Объем инвестиций не разглашается, однако известно, что триллер РЯД 19 окупился еще до выхода. В будущем компания планирует инвестиции и в другие кинопроекты.

Red Media Group – один из самых крупных игроков рынка платного ТВ, охватывающий все основные ниши тематического телевидения, включая кино, спорт, путешествия, еду, музыку, хобби, детский контент, познавательные передачи. В дистрибуционный пакет Red Media входит 39 каналов. Телеканалы Red Media транслируют более 1900 спутниковых и кабельных операторов на территории 43 стран, каналы РМ доступны в 980 городах. В 2020 году Red Media запустила вещание в Болгарии, Монголии, Туркменистане, Узбекистане.

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08.06.2021 Автор: БК

Источник: Cableman