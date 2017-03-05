Обзор изменений графика релизов с 27 февраля по 5 марта

Недели Кинорынков всегда приносят много новостей об изменениях в планах дистрибьюторов. Вот на этот раз в графиках релизов прокатчиков очень многое поменялось. Больше всего новостей у WDSSPR: компания значительно усилила свой пакет на 2018 год. Он начнется с криминальной драмы с Мэттью МакКонахи WHITE BOY RICK, которая выйдет 11 января, на 2 февраля запланирован фильм ужасов CADAVER, 17 мая – еще один фильм ужасов SLENDERMAN. На 5 июля переехал проект BARBIE, а на его прежнюю дату – 12 июля – встал мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3. Дату 2 августа заняла комедийная версия приключений героев Конан-Дойля HOLMES & WATSON. Осенью 2018 года, 25 октября Sony выпустит проект УЖАСТИКИ 2, а 8 ноября – третью часть франшизы ПЛОХИЕ ПАРНИ, которая пока не имеет утвержденного русского названия.

Свои планы на 2018 год дополнила и компания Universal. На 2 августа 2018 года встала новая часть франшизы СУДНАЯ НОЧЬ, у которой тоже пока нет официального русского названия.

Компания «Централ Партнершип» заявила новинки на этот год. На 8 июня закрепилась новая драма от канала Россия 1 и Карена Шахназарова АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО. 17 августа компания выпустит в прокат анимационную комедию РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2, а 30 ноября в кинотеатрах появится российский фэнтези-блокбастер ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Еще две российские новинки заняли свое место в планах компании «Каропрокат»: 31 августа в экспериментальном порядке в широкий прокат выйдет проект ГОГОЛЬ: НАЧАЛО, а 2 ноября – мультфильм ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ.

Компания «Наше кино» передвинула выпуск молодежной фантастической драмы ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ с 16 марта на 6 апреля, а также заявила на февральские праздники 2018 года проект с говорящим названием О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. С марта на апрель также ушла отечественная семейная комедия ЯНА + ЯНКО от компании «25 этаж». Новая дата выпуска этой картины – 13 апреля.

Есть изменения в планах выпуска картин и у компании Megogo. С 20 на 27 апреля переместился проект СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. Ранее на этой дате стоял мультфильм СПАРК, однако теперь новой датой его выпуска стало 1 июня. С весны на лето переместился фильм ужасов УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ. Новая дата его выпуска – 29 июня. И, наконец, на 17 августа встала новинка пакета компании – боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА.

Новый проект в своем пакете заявила и компания «Капелла Фильм»: 4 мая она выпустит в кинотеатры биографический фильм ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА. 22 июня свою новинку представит компания AKM – британскую драму с Орландо Блумом ОТСТУПНИК.

Компания «Кинологистика» перенесла выпуск комедии СЕКС-ТРИП с 16 марта на 11 мая. Есть переезд и в графике компании «Люксор»: с 13 апреля на 15 июня ушел триллер НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ.

05.03.2017 Автор: Артур Чачелов