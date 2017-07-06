Иркутские кинопоказчики подали в суд на продюсера фильма «Решала 2»

В Бурятии развивается скандал, связанный с продюсерами криминальной драмы РЕШАЛА 2, передает агентство «Восток Телеинформ». Иркутская компания «Energy Entertaiment» («E2»), помогавшая с выпуском картины в своих кинотеатрах, готовится предъявить судебный иск на взыскание 1,6 млн рублей. Отвечиком по делу видят продюсера Евгения Замалиева.

РЕШАЛА 2 вышел 6 августа 2015 года и собрал в кинотеатрах России и СНГ 27 млн рублей. По окончании проката иркутская компания «E2» должна была выплатить продюсерам – прокатной компании «Байкалкино» – 800 тыс. рублей, что она и сделала, перечислив их на счета по реквизитам, предоставленным продюсером Евгением Замалиевым. Он является одним из соучредителей «Байкалкино». Как рассказал журналистам генеральный директор «Energy Entertaiment» Михаил Чуев, позже выяснилось, что деньги ушли на счета, которые не имели отношения к «Байкалкино». Во избежании скандала кинопоказчик перечислил продюсерской компании еще 800 тыс. и попытался добиться возвращения переведенных ранее средств. Продюсер Евгений Замалиев пообещал вернуть деньги после проката фильма ЭЛАСТИКО, к производству которого он также имел отношение. Однако возврата так и не произошло. «Е2» подала в суд на «Байкалкино» на возврат 800 тыс. рублей, выиграла процесс, но денег так и не получила. Теперь компания готовит новый иск, теперь уже к Евгению Замалиеву, как к физическому лицу.

Соучредитель «Байкалкино» Сергей Гармаев не стал скомментировать ситуацию, а Евгений Замалиев заявил, что произошедшее стало следствием того, что «два человека друг друга неправильно поняли и все это вытекло в то, что деньги были перечислены неправильно». «К сожалению, потом мы их сразу вернуть не смогли, потому что с нами не рассчитались наши московские партнеры», – цитирует продюсера «Восток Телеинформ».

Пока суд да дело, Михаил Чуев уже заявил, что продюсер Замалиев поступил крайне некорректно и потому его фильмы скорее всего больше не появятся в кинотеатрах компании «Energy Entertaiment» и ее партнеров.

Кроме того, сообщается, что без оплаты за работу над фильмом остался режиссер РЕШАЛЫ 2 Роман Асхаев. «Изначально не было речи о моем гонораре, а ставился вопрос партнерства, – рассказал Асхаев, – то есть я должен был получить свою долю с проката. Да и для меня на тот момент не очень был важен финансовый момент, но все же я и доли проката не получил. Теперь у меня свое творческое объединение. Надеюсь, что со своих будущих проектов я буду поощрять себя финансово. Ну а свою-то команду в обязательном порядке».

06.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Восток Телеинформ