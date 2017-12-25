Роскомнадзор заблокировал еще 92 пиратских киносайта

Роскомнадзор отчитался о закрытии доступа к 92 киносайтам, распространявшим пиратские копии фильмов АРИТМИЯ, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства. «В настоящий момент противоправная информация удалена с 772 ресурсов, – говорится в сообщении. – В отношении 92 интернет-ресурсов, которые не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, осуществляется блокировка операторами связи. Остальные пока не ответили на уведомление».

Согласно нормам и требованиям защиты прав на интеллектуальную собственность в интернете, установленным в статьях 15.2 и 15.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», решение об ограничении доступа к сайтам с пиратскими копиями кинокартин принимает Мосгорсуд. За 2017 год в Роскомнадзор поступило более 1,2 тысяч определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Наибольшее число определений касалось именно кинематографической продукции.

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25.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс