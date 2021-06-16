Глава «Роскосмоса» рассказал о желании Дага Лаймана снять совместный фильм

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что голливудский режиссер Даг Лайман планировал снимать свой космический проект с Томом Крузом в сотрудничестве с «Роскосмосом». Однако кинематографическое партнерство двух космических держав не состоялось из-за запрета на подобные съемки «неких политических сил» со стороны американцев.

По словам Рогозина, еще в январе прошлого года делегации американских кинематографистов были показаны сборочные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия». Заокеанские гости настолько были впечатлены увиденным, что захотели полететь именно на российском «Союзе». Предполагалось, что благодаря американцам будут показаны возможности съемок в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина.

Российская сторона согласилась с предложением начать съемки фильма, однако в марте стало известно, что американским кинематографистам запретили работать над совместным проектом. Как отмечает Рогозин, создателей картины заставили обратиться к услугам местной космической отрасли, хотя «это все будет и дороже, и хуже, и более рискованно».

«Вместо того, чтобы друг друга поддерживать, мы видим, что наш профессиональный альянс, в том числе с американцами, силами околополитическими воспринимается как то, что необходимо разрушить», — поделился своим видением ситуации Рогозин. — «Мы не дадим это разрушить. И мы не позволим никогда поставить под сомнение колоссальные технические возможности нашей транспортной пилотируемой системы. Именно о современной системе мы и хотим сделать проект. Да, он будет иметь мощный пропагандистский смысл. Именно поэтому я однозначно за это».

Над первым в истории художественным фильмом под рабочим названием ВЫЗОВ, съемки которого пройдут в космосе, совместно работают госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и компания Yellow, Black and White. Режиссером картины выступает Клим Шипенко, в главной роли — Юлия Пересильд. 11 июня стало известно, что исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев, в прошлом опытный космонавт, был снят с должности и переведен в советники Дмитрия Рогозина за критику проекта съемок на МКС. Он был не согласен с планами отправить на Международную космическую станцию непрофессиональных космонавтов.

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16.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Комсомольская правда