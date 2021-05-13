Юлия Пересильд полетит в космос для съемок фильма Клима Шипенко

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко получили одобрение госкомиссии, которая отбирала кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма с рабочим названием ВЫЗОВ. Об этом сообщает официальный сайт госкорпорации «Роскосмос». Участники будущего полета были отобраны в результате медицинского и творческого отбора. Пересильд и Шипенко попали в основной экипаж. В дублирующий экипаж назначены актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Съемки амбициозного проекта пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Анонсировано, что все это будет освещаться в эфире Первого канала. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие.

О том, что госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White планируют создать первый в истории художественный фильм в космосе, стало известно в сентябре прошлого года. Режиссером картины был выбран Клим Шипенко, режиссер самого кассового фильма отечественного проката ХОЛОП и космической драмы САЛЮТ-7. Генеральными продюсерами амбициозного кинопроекта выступают Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Художественный фильм ВЫЗОВ - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Предполагается, что проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

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13.05.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Роскосмос