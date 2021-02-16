«Роскачество» оценило приложения онлайн-кинотеатров

«Роскачество» протестировало приложения ведущих онлайн-кинотеатров, доступных в нашей стране. Специалисты проверили 20 приложений для iOS и 20 для Android. Испытания проводились по 168 критериям. Во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые пользователи: искали фильмы и сериалы, скачивали их, анализировали тематические подборки, смотрели фильмы (в процессе проверялось, можно ли установить качество, убавить звук, включить субтитры и т. д.), ставили оценки фильмам, если такая возможность предоставлялась.

Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного ПО. В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений онлайн-кинотеатров. Каждый из критериев получил свой «вес» (то есть определенное влияние на итоговый балл) в зависимости от своей значимости, что позволило в итоге сформировать максимально объективную оценку.

По итогам исследования IVI, «КиноПоиск» и Megogo были признаны лучшими по совокупности критериев на обеих платформах, МТС ТВ заняло четвертое место на Android, а Amediateka пятое место на обеих платформах.

«Как лидеру рынка, всегда было очень важно быть лучшими для пользователя во всех аспектах, в том числе, в продукте, − прокомментировал результаты Артём Акопян, директор по маркетингу IVI. − Пользователям IVI доступен бесшовный просмотр на всех платформах: зритель может начать просмотр на mobile и продолжить в своем профиле с того же места на Smart TV или любом другом. Рады, что эксперты оценили наше приложение, что в очередной раз подчеркивает нашу позицию на рынке. IVI будет и дальше концентрироваться на улучшении приложений и продукта для удовлетворения растущих потребностей пользователей и их ожиданий от игрока номер 1».

Наибольшее количество скачиваний среди исследованных «Роскачеством» приложений онлайн-кинотеатров у Netflix (более 1 млрд). Более 10 млн установок у приложений у лидеров исследования: «КиноПоиск», Okko, Megogo, IVI.

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16.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскачество, IVI