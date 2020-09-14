«Роскино» запускает образовательный проект в сфере копродукции для российских продюсеров

«Роскино» объявил старт конкурса на участие в семинаре-практикуме «Роскино» Eave on demand in Russia, который пройдет в ноябре 2020. Проект разработан специально для российских продюсеров художественных фильмов, желающих работать на международных рынках, совместно с ведущей европейской организацией, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) при поддержке Министерства Культуры РФ. Отобранные участники получат возможность принять участие в программе, которая включает в себя обучающие мастер-классы, индивидуальные сессии с зарубежными экспертами. Кроме этого, участникам будет предоставлена возможность презентовать свои проекты на бизнес площадке Industry @ Tallinn&BalticEvent.

«Одна из задач «Роскино» - способствовать повышению уровня российских проектов на международной арене. Наблюдая рост количества и качества копродукционных проектов, мы сочли необходимым ответить на данный запрос и инициировали в России образовательную программу для российских специалистов, работающих в сегменте копродукции. Тренинг разработан совместно с одной из главных европейских ассоциаций - EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), которая много лет делает аналогичные программы по всему миру. Мы считаем крайне важным не только давать теоретические и практические навыки продюсерам, но и помогать фильмам находить свой путь. Поэтому кульминацией программы станет презентация наиболее удачных проектов на Baltic Event в Таллине», — отмечает генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Куратором и идеологом проекта Eave on demand in Russia является успешный в сфере копродукции продюсер Наталья Дрозд. Отбор проектов проведет уполномоченная комиссия, в состав которой вошли: председатель Правления Ассоциации продюсеров Сергей Сельянов, генеральный директор Роскино Евгения Маркова, начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Министерства Культуры РФ Леонид Демченко, генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артем Васильев, генеральный продюсер кинокомпании «Коктебель» Роман Борисевич и Наталья Дрозд.

После подачи проектов и отбора лучших экспертным советом вниманию участников будет предложен 2-дневный семинар-практикум, который включает в себя мастер-классы по развитию проекта, packaging, финансированию в странах Европы, правовым аспектам совместного производства, маркетинговой стратегии и фестивальной дистрибуции. Участники также смогут провести индивидуальные встречи с международными консультантами по финансированию, маркетингу и правовым вопросам. В дополнение к семинарам будут проведены индивидуальные онлайн-занятия с преподавателями, направленные на обсуждение и развитие сценариев. На финальном этапе продюсеры смогут провести презентации готовых проектов на бизнес площадке Industry @ Tallinn&BalticEvent и встретиться с потенциальными финансистами, ко-продюсерами, мировыми агентами по продажам и дистрибьюторами.

Участие в программе бесплатное. В работе тренинга примут участие от 5 до 7 российских продюсеров. Участники будут отобраны среди продюсеров художественных фильмов с опытом, желанием работать на международном уровне и создавать долгосрочные творческие и деловые отношения между Россией и Европой. Продюсеры, заинтересованные в участии, должны представить проект художественного фильма, находящегося в стадии разработки. Данный проект должен обладать потенциалом для кинотеатрального проката и подходить для международного копродюсирования. Для проекта желательно наличие национальной финансовой поддержки. Также продюсеры должны быть мотивированы работать в других странах, а проекты — иметь тематическую, культурную или техническую связь с другим регионом. Условиями участия в тренинге после выбора проекта является присутствие продюсера на занятиях и семинарах, а также указание Eave on demand in Russia в титрах фильма.

Рабочий язык семинара - английский. Основная часть документов для участия должны быть отправлены на английском языке. Срок заполнения анкеты участника и подачи материалов - 11 октября 2020 года, 23:00. Срок публикации результатов - конец октября 2020 года.

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14.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Роскино