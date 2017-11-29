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Роскомнадзор начал удалять пиратские копии «Последнего Богатыря»

Ведомство принимает меры в отношении 176 интернет-ресурсов

Роскомнадзор проводит ряд мер по защите правообладателей российского блокбастера ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ от действий пиратов. По сообщениям, опубликованным на сайте ведомства, с его помощью из Сети были удалены 24 нелегальные копии картины. Ожидается удаление еще со 138 сайтов. Доступ к еще 14 ресурсам ограничен в связи с предыдущими решениями Мосгорсуда и Минкомсвязи.

«В рамках реализации «антипиратского» законодательства на основании двух определений Мосгорсуда в Роскомнадзор поступили обращения правообладателей о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав на фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, – говорится в сообщении ведомства. –  Меры принимаются в отношении 176 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии фильма с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент».

РБК напонимает, что за 20​17 год в Роскомнадзор поступило более 1,1 тыс определений Мосгорсуда о мерах, направленных на защиту авторских прав. Блокировались сайты, нелегально распространявшие кинофильмы ВИКИНГ, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, БОЛЬШОЙ, КРЫМ, САЛЮТ-7, ГОГОЛЬ: НАЧАЛО и другие.

29.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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