Российские онлайн-кинотеатры попадут в телефоны по умолчанию

Роскомнадзор сформировал реестр российских аудиовизуальных сервисов, сообщается на сайте ведомства. Реестр составлен в соответствии с 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» на основании данных, предоставленными владельцами самих сервисов.

В реестр были включены сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. На данный момент в реестр включен двадцать один сервис: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.

Владельцы данных сервисов в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ).

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02.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Роскомнадзор