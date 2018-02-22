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Роскомнадзор начал очищать Интернет от пиратских «Селфи»

Ведомство добилось удаления фильма с полутора сотен сайтов

Роскомнадзор начал отслеживать появление в Интернете пиратских копий российского триллера СЕЛФИ. Ведомству уже удалось добиться удаления файлов со 152 сайтов. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Обеспечительные меры защиты фильма ведомство принимает на основании определения Мосгорсуда. 

«В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 152 интернет-ресурсов, ожидается удаление еще с 21, – говорится в сообщении пресс-службы. – Осуществляется блокировка двух интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма».

Фильм СЕЛФИ, снятый по роману Сергея Минаева, вышел в широкий прокат 1 февраля 2018 года. За три недели лента собрала в России свыше 220 млн рублей. Прокат продолжается.

22.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскомнадзор

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