Новости


«Российские программы» ММКФ переедут из Дома кино

Организаторы решили поменять место и формат мероприятий

Организаторы «Российских программ» Московского международного кинофестиваля объявили о смене формата и места проведения показов. Ранее отобранные для показа фестивальной публике отечественные фильмы из данной спецпрограммы всегда демонстрировались в зале Дома кино. Теперь будет выбрана другая площадка. Об этом сообщает ТАСС.

«Дирекция ММКФ приняла решение о видоизменении «Российских программ», – рассказал секретарь по организационным вопросам Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин. – Больше этот проект проводиться в Доме кино не будет... Предполагается, что «Российские программы» перейдут на другую бизнес-площадку, организованную по принципу Кинорынка, где будут показывать современные отечественные ленты».

Московский международный кинофестиваль в 2018 году пройдет в непривычные для себя сроки – с 19 по 26 апреля. Несмотря на уход «Российских программ» на другую площадку, Дом кино на время фестиваля пустовать не будет. Здесь пройдет фестиваль молодежного регионального кино, организованный совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов РФ.

07.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Минкультуры выделит на ММКФ–2018 125 млн рублей

Стали известны новые даты проведения ММКФ

ММКФ могут перенести на апрель

Зрители и критики раздали первые призы ММКФ-2017

В Москве открылся 39-й Международный кинофестиваль


Самое читаемое

Компании открывается доступ к библиотекам Warner Bros., Paramount и Sony

«Триколор ТВ» заключил партнерское соглашение с тремя голливудскими мэйджорами

Подробнее
Российское кино возвращается на вершину проката

Прогноз кассовых сборов на 1–4 февраля 2018 года

Подробнее
Первое место у триллера «Селфи»

Предварительная касса уикенда: российское кино вновь на вершине

Подробнее
Однако в первой пятерке есть и неожиданные гости

Международная касса: «Бегущий в лабиринте» снова первый

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 