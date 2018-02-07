«Российские программы» ММКФ переедут из Дома кино

Организаторы «Российских программ» Московского международного кинофестиваля объявили о смене формата и места проведения показов. Ранее отобранные для показа фестивальной публике отечественные фильмы из данной спецпрограммы всегда демонстрировались в зале Дома кино. Теперь будет выбрана другая площадка. Об этом сообщает ТАСС.

«Дирекция ММКФ приняла решение о видоизменении «Российских программ», – рассказал секретарь по организационным вопросам Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин. – Больше этот проект проводиться в Доме кино не будет... Предполагается, что «Российские программы» перейдут на другую бизнес-площадку, организованную по принципу Кинорынка, где будут показывать современные отечественные ленты».

Московский международный кинофестиваль в 2018 году пройдет в непривычные для себя сроки – с 19 по 26 апреля. Несмотря на уход «Российских программ» на другую площадку, Дом кино на время фестиваля пустовать не будет. Здесь пройдет фестиваль молодежного регионального кино, организованный совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов РФ.

07.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС