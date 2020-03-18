Апрельский форум «Российский кинобизнес − 2020» переносится

Международный форум «Российский кинобизнес − 2020», намеченный на середину апреля в Москве, не состоится. Он откладывается или переносится, сообщили организаторы. Возможно, рынок проведут в июне в Сочи, параллельно с «Кинотавром», если тот, конечно, и сам состоится.

«Международный форум «Российский кинобизнес 2020» вышел на финишную прямую в подготовке к проведению, но объективные обстоятельства внесли свои корректировки, − говорится в обращении организаторов. − Мы проделали большую работу, чтобы проанализировать и оценить ситуацию с распространением вируса на территории РФ, в ваших городах и в Москве. К сожалению, в сложившихся условиях, когда нестабильна экономическая ситуация, изменены даты старта крупных релизов, введен режим ограничений для посещения кинотеатров и общественных мест, проведение полноценного результативного форума под большим вопросом. Прежде всего мы заботимся о вашей безопасности и здоровье!»

Организаторы обращают внимание, что все денежные средства, оплаченные за аккредитацию, проживание и другие услуги на отмененной апрельской сессии будут возвращены в полном объеме в течение 30 календарных дней.

Что же касается варианта переноса международного форума «Российский кинобизнес 2020» на июнь, то он сейчас обсуждается с руководством «Кинотавра». Однако окончательное решение по этому вопросу может быть принято не ранее середины апреля. Проведение зимней сессии форума как и прежде запланировано на период с 30 ноября до 4 декабря 2020 года в Москве.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российский кинобизнес