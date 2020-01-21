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В программу Берлинского фестиваля вошел российский кинопроект

Это фильм «Город уснул» режиссера Марии Игнатенко

Российский фильм ГОРОД УСНУЛ режиссера Марии Игнатенко будет показан на  Берлинском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу смотра. Лента вошла в перечень картин, представленных в престижной параллельной программе «Форум».

«Форум» − программа, которую курирует Институт кино и видеоискусства. В ней участвуют художественные и документальные ленты, в которых усматриваются новые и нетрадиционные формы киноискусства, а также смешение жанров. В этом году в ней представлено более 40 работ. Российская лента − это режиссерский дебют. По словам ее создателей, это психологическая драма о потере близкого человека. Даты выпуска в российский прокат у этой картины пока нет.

Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал британский актер и режиссер Джереми Айронс. 

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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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