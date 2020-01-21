В программу Берлинского фестиваля вошел российский кинопроект

Российский фильм ГОРОД УСНУЛ режиссера Марии Игнатенко будет показан на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу смотра. Лента вошла в перечень картин, представленных в престижной параллельной программе «Форум».

«Форум» − программа, которую курирует Институт кино и видеоискусства. В ней участвуют художественные и документальные ленты, в которых усматриваются новые и нетрадиционные формы киноискусства, а также смешение жанров. В этом году в ней представлено более 40 работ. Российская лента − это режиссерский дебют. По словам ее создателей, это психологическая драма о потере близкого человека. Даты выпуска в российский прокат у этой картины пока нет.

Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал британский актер и режиссер Джереми Айронс.

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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС