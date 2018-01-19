Предварительная касса четверга: среди новинок лидирует «Астрал»

Российская картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) вновь лидирует в российском кинопрокате. За минувший день она освоила около 32 млн рублей на территории России. Это всего лишь на 28% меньше по сравнению с предыдущим четвергом. При этом падение за весь уикенд, скорее всего, будет существенно меньше. Картина претендует на 290–310 млн рублей. Общая касса к концу воскресенья приблизится к отметке в 2,3 млрд рублей.

В отсутствие ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 2 чарт среди новинок ожидаемо возглавил АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR). За минувший день фильм собрал чуть больше 23 млн рублей, что может дать 125–130 млн рублей с четверга по воскресенье. Несмотря на продолжительные превью-показы, новинка несильно проиграет по стартовым сборам третьей части франшизы.

Примерно 6,5–6,8 млн рублей собрала картина ФОРМА ВОДЫ (FOX), что может принести ей около 50 млн рублей за весь уикенд. Это больше, чем, например, было у БЕРДМЭНА (35 млн рублей в РФ + СНГ). Российская картина СКИФ (NKI) освоила только 4,5 млн рублей и претендует на 33–37 млн рублей к концу воскресенья.

Историческая драма ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (UPI) освоила за вчерашний день около 1,1 млн рублей, что может дать релизу 8–9 млн рублей за уикенд (без учета превью-показов).

19.01.2018 Автор: Андрей Белый