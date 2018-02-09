Предварительная касса четверга: новые «Оттенки» стартуют лучше прежних

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI) легко возглавили российский кинопрокат. По предварительным и неофициальным данным, картина освоила в свой первый день около 87–89 млн рублей на территории России. Это на 10% больше, чем было у второй части франшизы (81,0 млн). Если новинка покажет такой же прирост сборов на выходных, как и прошлогодний фильм, то за уикенд можно ожидать 370–375 млн рублей. Впрочем, не исключено, что на последнюю часть франшизы многие поклонницы отправились уже в четверг и не стали ждать выходных.

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (CRP), судя по всему, не смогут повторить результат первой части. За четверг сиквел освоил примерно 7,4–7,6 млн рублей, что даст 53–58 млн рублей за весь уикенд. Релиз 2015 года собрал на старте 81,1 млн рублей с учетом СНГ.

Чуть больше 5 млн рублей на счету экшн-боевика ОХОТА НА ВОРОВ (MG), который удачно выступил на контрпрограммировании «женским» фильмам. Примерно на таком же уровне в сентябре начал прокат НАЕМНИК (5,4 млн). За четыре дня релиз претендует на 33–35 млн рублей.

Около 2 млн рублей в четверг собрал фильм КОЛЕСО ЧУДЕС (VLG). Уикенд новый проект Вуди Аллена может завершить с кассой 15–16 млн рублей, что будет существенно хуже его предыдущей работы, фильма СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (34 млн).

09.02.2018 Автор: Андрей Белый