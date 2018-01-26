Предварительная касса четверга: «Бегущий в лабиринте» прервал лидерство «Движения вверх»

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox) прервал серию из 24 дней, в течение которых российский фильм ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ лидировал в кинопрокате. Зарубежная картина, по предварительным и неофициальным данным, собрала около 35–36 млн рублей на территории России. Таким образом, фильм претендует на 230–240 млн рублей за весь уикенд.

Российская картина ZОМБОЯЩИК (CRP) освоила за вчерашний день примерно 25–26 млн рублей. К концу выходных сумма сборов фильма может увеличиться до 165–175 млн рублей. Возможно также, что проект сумеет повторить стартовый результат ЖЕНИХА (185 млн).

Наконец, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) потеряло относительно предыдущего четверга около 30% сборов. Таким образом, фильм собрал за вчерашний день 22–23 млн рублей. Картина сохраняет хорошие шансы, чтобы и в свой пятый уикенд возглавить чарт. Сейчас фильм идет на 225–235 млн рублей за четырехдневку. Общая касса приблизилась к рубежу в 2,5 млрд рублей на территории России.

26.01.2018 Автор: Андрей Белый