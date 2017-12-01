Предварительная касса четверга: «Легенда о Коловрате» вышла на первое место

Новым лидером российского кинопроката стала историческая картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 29-30 млн рублей. Российские фильмы могут показывать очень большой прирост на выходных (ЛЕДОКОЛ, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, САЛЮТ-7), но в данном случае все же нужно ориентироваться на не такие высокие множители. Так или иначе, релиз идет как минимум на 200 млн рублей по итогам всего уикенда. КОЛОВРАТ претендует на шестой или даже пятый стартовый результат среди отечественных фильмов текущего года.

Триллер ИНОСТРАНЕЦ (PRD) освоил около 5,6-5,8 млн рублей за четверг, что может дать 35-40 млн рублей за уикенд. Это будет лучший старт среди зарубежных картин прокатчика в нынешнем году. Недавно НАЕМНИК освоил в первый уикенд 34 млн рублей.

Среди остальных новинок уикенда лучше всех выступила АТЛАНТИДА (EXP), в активе которого 1,5-1,6 млн рублей. К концу воскресенья эта сумма может увеличиться до 10-11 млн рублей. Российский фильм ужасов КОНВЕРТ (NKI) претендует только на 3,5-4 млн рублей за первые четыре дня, поскольку в четверг релиз освоил 0,6 млн рублей. Примерно на такую же сумма по итогам уикенда идет драма ДЫШИ РАДИ НАС (VLG), освоившая за вчерашний день 0,5 млн рублей.

На счету мультфильма КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ (MVK) чуть больше 0,5 млн рублей. Впрочем, за уикенд эта сумма может увеличиться в несколько десятков раз. Цифра сборов увеличится как минимум до 10 млн рублей, но вполне вероятен и результат в 13-15 млн рублей.

01.12.2017 Автор: Андрей Белый