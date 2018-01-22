Предварительные сборы уикенда: «Движение вверх» установил новый рекорд

Российская картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) продолжает демонстрировать удивительную стойкость в кинопрокате. В свой четвертый уикенд кассовые сборы фильма снизились всего лишь на 12%. С предварительным и неофициальным результатом в 325-327 млн рублей картина легко заняла первое место в прошедшие выходные. С учетом стран СНГ бокс-офис увеличился до 338-340 млн рублей, а это, скорее всего, новый рекорд по сборам за четвертый уикенд. В свое время АВАТАР в аналогичный период проката собрал 336,9 млн рублей в РФ+СНГ. Общие сборы составляют уже 2,3 млрд рублей на территории России.

Первое место среди новинок занял фильм ужасов АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR). Фильм собрал около 150 млн рублей без учета СНГ, что на 5% больше по сравнению с предыдущей частью франшизы (143 млн).

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG) за два дня проката освоили примерно 75-77 млн рублей, при этом в воскресенье сборы релиза возросли на треть. Сравнение с предыдущей частью будет некорректным, как, видимо, и сравнение сборов исключительно за выходные.

ФОРМА ВОДЫ (FOX) за отчетный период получила 46-47 млн рублей, существенно превзойдя результат БЕРДМЭНА (35 млн). Российская картина СКИФ (NKI) финишировала на пятой строчке чарта с результатом в 34 млн рублей. Наконец, чуть больше 11,5 млн рублей освоила биографическая драма ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (UPI), однако для попадания в ТОП-10 этого не хватило.

22.01.2018 Автор: Андрей Белый