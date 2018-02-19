Предварительная касса уикенда: «Лед» вне конкуренции

Российское кино продолжает удивлять киноиндустрию. Вслед за рекордными цифрами ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ выдающиеся результаты показывает и картина ЛЕД (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, она собрала в свой первый уикенд около 442–447 млн рублей на территории России. В зависимости от финальных цифр это будет четвертый или пятый старт в истории среди отечественных фильмов (впереди только ВИЙ, СТАЛИНГРАД, ЭКИПАЖ и, возможно, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ). С учетом сборов в среду на счету проекта уже более 530 млн рублей.

Другой российский фильм, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР), в воскресенье преодолел рубеж в 3 млрд рублей кассовых сборов. Правда, пока только с учетом стран СНГ. Около 97% (или 2,92 млрд) от этой суммы приходится на Россию.

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI) в свой второй уикенд собрали около 110 млн рублей в России, потеряв относительно старта 70% бокс-офиса. Точно такое же падение было у предыдущей части франшизы.

19.02.2018 Автор: Андрей Белый