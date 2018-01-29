Предварительная касса уикенда: «Бегущий в лабиринте» остается на первом месте

БЕГУЩИЙ ПО ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox) прервал гегемонию российской картины в кинопрокате. За минувший уикенд фильм, по предварительным и неофициальным данным, собрал около 220–225 млн рублей на территории России. Вторая часть франшизы освоила в 2015 году 247 млн рублей в стартовый уикенд, тогда как у первого фильма было 195 млн рублей.

Российская картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) на выходных собрала примерно такую же кассу, что и БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ (а по наработке на сеанс была лидером рынка). В целом за уикенд фильм заработал еще 200 млн рублей, а общая касса проекта в России составляет уже 2,634 млрд рублей. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ до сих пор показывает сборы выше, чем они были у АВАТАРА в аналогичный период проката. У фильма Джеймса Кэмерона после 32 дней на экранах было 2,561 млрд рублей без учета СНГ.

Комедия ZОМБОЯЩИК (CRP) весьма резво стартовала в четверг (26,5 млн рублей), но в то же время показала наименьший множитель за уикенд (4,2). В итоге на счету фильма к концу воскресенья оказалось около 110–115 млн рублей, чего хватило для третьего места в чарте.

В десятку сильнейших пробилась еще одна новинка – европейский триллер ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (CPRG), в активе которой 11 млн рублей.

29.01.2018 Автор: Андрей Белый