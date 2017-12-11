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Предварительная касса уикенда: «Счастливого дня смерти» остался лидером среди новинок

Но уикенд снова выиграла «Легенда о Коловрате»

Главные новинки этого уикенда стартовали выше ожиданий, однако их усилий все равно не хватило, чтобы сместить с первой строчки чарта российскую картину ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР). В ее активе, по предварительным и неофициальным данным, около 144-147 млн рублей на территории России. Таким образом, падение сборов составило всего лишь 47%. Общая касса проекта после двух уикендов составляет уже 480 млн рублей.

Лидером среди новинок минувшего уикенда стал хоррор СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI), который освоил 83-85 млн рублей без учета СНГ. Это меньше по сравнению с недавними КОМАТОЗНИКАМИ (102 млн), но зато больше многих других фильмов данного жанра от этого дистрибьютора: МАМА (79 млн в РФ+СНГ), УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА (76 млн в РФ+СНГ), ПАРИЖ. ГОРОД МЕРТВЫХ (38 млн в РФ+СНГ), ПРОЧЬ (34 млн).

Существенно лучше первой части стартовали ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧИ 2 (VLG). Если релиз 2016 года освоил 66 млн рублей за все время проката, то сиквел собрал только в первый уикенд примерно 59-61 млн рублей. Среди релизов прокатчика нынешнего года это второй старт (после БАЛЕРИНЫ) и лучший старт среди игровых фильмов.

В десятку сильнейших по итогам уикенда не смогла попасть российская картина ЖГИ! (WDSSPR). На счету участника основного конкурса «Кинотавтра» около 10 млн рублей, что на одном уровне с ЗАЛОЖНИКАМИ (10,4 млн) и меньше АРИТМИИ (23 млн).

11.12.2017 Автор: Андрей Белый

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