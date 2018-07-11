Официальная касса России: «Человек-муравей и Оса» собрал на 24% больше первой части

После предыдущего, самого слабого в этом году уикенда, ситуация в российском прокате немного выправилась. Способствовал этому выход крепкого блокбастера, на долю которого пришлась бóльшая часть кассовых сборов. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА заработал в России 298,7 млн рублей, что на 24% больше, чем было у первой части в 2015 году (241,5 млн). В СНГ прирост еще больше – 338,7 млн сейчас против 268,1 млн тогда. Очевидно, что если бы не футбол, результат был бы гораздо выше. Для дистрибьютора WDSSPR это пятый старт в нынешнем году после фильмов МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1,030 млрд), ЛЕД (451 млн + 89,8 млн превью), СУПЕРСЕМЕЙКА 2 (310,8 млн) и ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (310,7 млн + 128,0 млн превью).

«В условиях, когда все больны футболом, это можно считать успехом! Надеюсь, наши партнеры-кинотеатры тоже довольны, что мы вслед за всей Европой не стали переносить фильм на постфутбольный сезон», – прокомментировала результат вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская.

Остальные релизы не смогли перешагнуть рубеж и в 50 млн сборов. На втором месте расположилась СУПЕРСЕМЕЙКА 2, добавившая в свой актив 43,8 млн рублей и по итогам четырех недель проката имеющая в распоряжении 810,5 млн. Начиная с этой недели диснеевскому мультфильму придется непросто, учитывая выход другого мультбастера – МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3.

Третье и четвертое места чарта заняли комедийные релизы «Каро Премьер». Оба по сравнению с предыдущей неделей потеряли лишь 53–54% кассы. Благодаря хорошему «сарафану» 8 ПОДРУГ ОУШЕНА дополнительно заработали 32,1 млн рублей, в то время как ТЫ ВОДИШЬ! – 29,4 млн. Общая касса проектов составляет 347,2 млн и 124,2 млн соответственно.

Лучшей стойкостью во всем Топ-20 отличилась мелодрама ВО ВЛАСТИ СТИХИИ. Бокс-офис картины по сравнению со стартом снизился всего на 34%, так что на своем втором уикенде проект заполучил 21 млн рублей, доведя общую кассу до 71,7 млн.

Среди новинок выше всех забрался триллер НЕВИДИМКА. 6,6 млн рублей обеспечили фильму шестую строчку в чарте. На десятую позицию попала французская комедия ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ, у которой 5,3 млн рублей. Следом идет лауреат Каннского кинофестиваля этого года ПЫЛАЮЩИЙ, собравший в российских кинотеатрах 4,5 млн рублей.

Общая касса Топ-20 в России составила 498,3 млн рублей, с учетом стран СНГ – 550,6 млн. Это на 34% меньше, чем было на аналогичном уикенде прошлого года, когда чарт возглавил ГАДКИЙ Я 3.

11.07.2018 Автор: Дмитрий Некрасов