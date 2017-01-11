Официальная касса России: «Кредо убийцы» – второй среди самых кассовых стартов Fox

На второй неделе нового, 2017 года лидерство в российском прокате захватила экранизация знаменитой серии компьютерных игр Assassin's Creed. КРЕДО УБИЙЦЫ заработало великолепные 599,6 млн рублей за четыре дня, еще 34 млн добавили кинотеатры стран СНГ. Это в два раза больше, чем было на старте у ПРИНЦА ПЕРСИИ (285 млн с учетом СНГ), но высокая планка, взятая ВАРКРАФТОМ, фильму с Майклом Фассбендером все же не смогла покориться – в прошлом мае фэнтези о борьбе орков с людьми дебютировало в России с 611 млн рублей. А вот рекорд января под натиском ассасинов не устоял – предыдущий три года назад установил ВИЙ, стартовав в российских кинотеатрах с 579 млн рублей.

Старт КРЕДО – второй по величине среди фильмов по видеоиграм и второй среди стартов релизов Fox: в этой категории больше заработал только ДЭДПУЛ (882 млн в России и 964 млн в СНГ). Новинке удалось обойти даже АВАТАР, у которого на старте по России и СНГ было 602 млн. А еще экранизация сильно обогнала результат ВЫЖИВШЕГО, стартовавшего на тех же датах год назад с 479 млн по России и 515,6 млн с СНГ. Задача собрать по итогам проката больше миллиарда рублей фильму вполне по плечу.

«Сборы первого уикенда даже немного превысили наши оптимистичные прогнозы. Показатели стартовых дней проката подтвердили тот факт, что мы разогрели данное новогоднее «блюдо» до нужной температуры. В комплексе с прекрасным букингом мы получили результат, который имеем на сегодняшний день», – сообщил ЭБК директор по маркетингу компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Николай Борунков.

Второе место по итогам уикенда уверенно занял ВИКИНГ. Исторический блокбастер, успевший отметиться несколькими рекордами, освоил 393 млн рублей в России и 397 млн с учетом стран СНГ. Касса проекта увеличилась на 61% по сравнению с дебютной. По итогам 11 дней проката в активе проекта 1,197 млрд рублей (вместе с СНГ – 1,214 млрд), что делает его третьим самым кассовым отечественным фильмом в истории. Позади остались такие новогодние хиты, как ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ и ЕЛКИ 3. В ближайшее время лента будет бороться за второе место с ЭКИПАЖЕМ (1,427 млрд в России). И судя по всему, эту битву ВИКИНГ также выиграет. Однако приблизиться к рекордсмену – фильму Федора Бондарчука СТАЛИНГРАД – будет куда сложнее.

«Пока прогнозы по финальным сборам делать рано, картина еще не закончила прокат второй недели. Но, конечно, аппетит приходит во время еды. ВИКИНГ пока стал самым кассовым фильмом прошедших праздников и единственным, перешагнувшим порог в один миллиард рублей. Рекламная кампания продолжается», – рассказал директор по прокату компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Увеличив дебютную кассу на 104% (это максимальный прирост в топ-20), третьими с 208 млн рублей (220 млн в СНГ) рождественский уикенд завершили ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ. Спустя 16 дней проката, половину из которых мультфильм демонстрировался в формате превью, в копилке проекта 654 млн рублей. Предыдущая часть франшизы – ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ – два года назад к этому времени освоила более 840 млн рублей (данные по СНГ). Однако тогда новогодние праздники были на три дня дольше. БОГАТЫРИ с подзаголовками ХОД КОНЕМ и НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ пришли к финишу с цифрами 963 и 950 млн рублей в СНГ соответственно. Новый мультфильм, скорее всего, остановится на 800 млн.

Еще одна новинка недели – семейная лента МОНСТР-ТРАКИ – заполучила 147 млн рублей. У схожих по концепту УЖАСТИКОВ чуть больше года назад на старте было лишь 80 млн рублей в России и 86 млн в СНГ. «МОНСТР-ТРАКИ рассчитан в первую очередь на семейную аудиторию. Результатами проката мы довольны, фильм продемонстрировал отличную наработку на сеанс», – отметил Вадим Верещагин.

Замыкают пятерку ПАССАЖИРЫ, добывшие 124 млн рублей в России (130 млн в СНГ) и в общем счете накопившие к этому времени 863 млн рублей (920 млн с учетом СНГ). Итоговые сборы ГРАВИТАЦИИ (692 млн) лента уже обошла, на очереди – покорение миллиардного рубежа.

С одиннадцатого места стартовала французская комедия БЕЗ ТОРМОЗОВ. В российских кинотеатрах она сумела собрать 12 млн рублей, еще 1,7 млн добавили экраны на территории СНГ. Очередной выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО традиционно освоил 1,5 млн рублей. Фильм ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ с получившей на днях «Золотой глобус» Изабель Юппер не смог заработать миллиона – на его счету 850 тысяч рублей в 26 кинотеатрах.

Общая касса Tоп-20 в России составила 1,74 млрд, с учетом СНГ – 1,82 млрд рублей. Это на 26% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил ВЫЖИВШИЙ.

11.01.2017 Автор: Дмитрий Некрасов