Официальная касса России: «Босс-Молокосос» уступает только «Миньонам»

Безоговорочным лидером уикенда стал БОСС-МОЛОКОСОС. Мультфильм о не по годам развитом малыше с голосом Федора Бондарчука заработал 599 млн рублей в РФ и 654 млн с учетом СНГ, тем самым установив стартовый рекорд для оригинальной анимации. Больше было только у МИНЬОНОВ, как известно, являющихся частью вселенной ГАДКОГО Я (779 млн рублей на старте). Позади остались дебютные результаты рекордсменов проката прошлого года – ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и ЗВЕРОПОЛИСА, у которых было 588 и 528 млн рублей соответственно. В отличие от БОССА оба проекта начинали с превью. Сейчас в распоряжении мультфильма DreamWorks Animation, отметившегося и лучшей наработкой среди релизов уикенда, отличный «сарафан» и неделя школьных каникул, к концу которой касса проекта должна перейти рубеж в один миллиард рублей.

«Мы видим, что кино в равной степени интересно разным возрастным категориям внутри семейного сегмента, что подтверждает его многогранность и вселяет оптимизм относительно дальнейшей прокатной судьбы. Надеемся, что интерес к картине будет только нарастать. А мы усиленно поддержим его рекламными активностями вплоть до третьего уикенда», – рассказал в интервью ЭБК директор по маркетингу компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Николай Борунков.

С учетом того, что БОСС получил в свое распоряжение около половины общей кассы четырехдневки, остальные новинки значительно от него отстали. Занявшее второе место ЖИВОЕ освоило 166 млн рублей, еще 12 млн рублей добавили кинотеатры, расположенные в странах СНГ. Проект стартовал на уровне РОБОТА ПО ИМЕНИ ЧАППИ (166 млн в СНГ), которого два года назад также выпускал WDSSPR.

Лишь с пятой позиции стартовали МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, начиная с субботы, демонстрирующиеся с рейтингом 18+. Супергеройский фильм, основанный на телесериале 90-х, выступил хуже предстартовых прогнозов, собрав 42 млн рублей в России и 48 млн с учетом стран СНГ. Ближайшие аналоги – перезапуск ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ (143 млн) и подростковая фантастика Я – ЧЕТВЕРТЫЙ (96 млн в СНГ) – в данном случае выглядят совсем внушительно. Не удалось РЕЙНДЖЕРАМ и подобраться к результату ХРОНИКИ (62 млн в СНГ).

Зато фантастически провел уикенд весьма реалистичный фильм RAMMSTEIN: PARIS!. Отработав в 180 кинотеатрах, экранный концерт освоил 21 млн рублей. Это двойной рекорд: для лент подобного жанра в России и среди всех релизов прокатчика «Невафильм». Превью проекта СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ, на этот раз полностью анимационного, заняло девятую строчку с 17 млн рублей (+3 млн в СНГ). Полноценный прокат мультфильма начнется уже завтра, 30 марта.

С 12-й по 14-ю строчку чарта заняли еще три новинки. Хоррор ДЕМОН ВНУТРИ, высоко оцененный как западными, так и российскими критиками, заработал около 6 млн рублей, выступив на уровне ПОСЛЕДНЕГО ОБРЯДА (5 млн). Порядка 5,5 млн рублей записал в свой актив российский проект О ЛЮБВИ. Лауреат «Оскара» за оригинальный сценарий МАНЧЕСТЕР У МОРЯ собрал 5 млн рублей. С результатом в 1 млн рублей в конце двадцатки расположились СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ и РУССКИЕ ЕВРЕИ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 1918-1948. Последний демонстрировался всего на 11 площадках и показал лучшую наработку на копию за пределами десятки чарта.

Общая касса Tоп-20 в России составила 1,2 млрд, с учетом СНГ – 1,3 млрд рублей. Это на 42% больше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил блокбастер БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

29.03.2017 Автор: Дмитрий Некрасов