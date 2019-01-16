Официальная касса России: постпраздничный уикенд отработал на 8% лучше прошлого года

Праздники в российском кинопрокате закончились, и сборы устремились вниз. Впрочем, совсем уж колоссального падения удалось избежать. Более того, по сравнению с аналогичным уикендом прошлого года сейчас бокс-офис подрос. Почти половину из полученной суммы кинотеатрам принесли два российских проекта-рекордсмена.

Так, Т-34 за прошедший уикенд собрал 329 млн рублей, потеряв 55% кассы предыдущих выходных. Падение бокс-офиса у ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ оказалось более ощутимым (-72%), ему удалось заработать дополнительные 105 млн рублей. Военная картина по итогам 13 января имела на своем счету 1,777 млрд рублей, что на 82 млн рублей меньше, чем было в аналогичный период прошлого года у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Сейчас Т-34 занимает вторую строчку среди самых кассовых российских фильмов, у релиза по-прежнему лучшая наработка среди всех картин, в данный момент идущих в прокате, и отличный «сарафан». Общая касса ПОЛИЦЕЙСКОГО тем временем достигла 1,572 млрд, и это пятое место в отечественном чарте. Совсем скоро комедия с Александром Петровым превзойдет результаты ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (1,672 млрд) и СТАЛИНГРАДА (1,621 млрд).

Третье и четвертое места в чарте заняли новинки. Спортивная драма КРИД 2 заработала 72 млн рублей, и уже в первый уикенд обошла финальные сборы первой части (60,5 млн). Кроме того, сиквел показал лучший старт среди зарубежных спортивных драм в истории современного российского кинопроката.

«Мы уже превзошли все ожидания, и я полагаю, что рубеж в 120–130 миллионов КРИДУ 2 вполне по зубам, поэтому мы рассчитываем на дальнейшую работу проекта в следующие выходные», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Две другие новинки, попавшие в топ-10, также выступили лучше прогнозов. На счету семейной ленты ПУТЬ ДОМОЙ оказалось 65 млн рублей, что на 24 млн больше выходившей в 2017 году СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ. Комедия НАЧНИ СНАЧАЛА собрала 42 млн рублей, превзойдя стартовый показатель фильма КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ (39,7 млн). Для прокатчика Megogo Distribution данный стартовый результат стал третьим после ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ КИЛЛЕРА (103 млн) и МЕХАНИКА: ВОСКРЕШЕНИЕ (93 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 870 млн рублей, с учетом стран СНГ – 913 млн. Это на 61% меньше по сравнению с прошлыми выходными, но на 8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

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16.01.2019 Автор: Дмитрий Некрасов