Официальная касса России: у «Лего» – лучший старт для анимации от «Каро»

Первые четыре строчки чарта уикенда облюбовали новинки – причем, все они являются продолжениями уже знакомых нам историй. Безоговорочным лидером стало продолжение эротической мелодрамы от Universal. Картина НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ заработала в российских кинотеатрах 344 млн рублей, а с учетом стран СНГ речь идет о 381 млн. Падение сборов по сравнению с первым фильмом составило более 43%. Но сиквел зрители в целом приняли более благосклонно, нежели предыдущую часть, так что проект может рассчитывать на лучшую стойкость в прокате.

«У него точно будет лучше «сарафан», плюс сработает отсутствие женского репертуара на протяжении ближайших четырех недель, вплоть до КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА. Особенно я хочу сделать акцент на четырех выходных в честь Дня защитника Отечества. В данном случае у нас оснований для работы в длину намного больше, чем было на первых ОТТЕНКАХ», - рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании UPI Вадим Иванов.

Сиквел ДЖОНА УИКА освоил в России 152 млн рублей (161 с учетом СНГ), по итогам четырех дней проката превзойдя финальные сборы первого фильма, дебютировавшего два года назад в новогодние праздники. Меньше на старте собирали и ДЖЕК РИЧЕР 2 (114 млн в РФ и 122 млн в СНГ), и ДЖЕЙСОН БОРН (141 млн в РФ и 144 млн в СНГ).

Третье место в чарте уикенда занял спин-офф мультфильма, основанного на серии популярных игрушек Lego. ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН собрал 124 млн рублей в России, еще два миллиона добавили кинотеатры, расположенные в странах СНГ. Первый анимационный проект почти три года назад начинал с превью, отработав в этом формате около недели. Стартовая же четырехдневка принесла первому ЛЕГО 97 млн рублей (данные по СНГ), что с учетом превью складывалось в 136 млн.

Отлично отработала в формате предпремьерных показов заключительная часть франшизы ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Картина с подзаголовком ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА за три дня добыла 95 млн рублей, заняв четвертую позицию в чарте. Официальный широкий старт ленты придется только на эту неделю.

Хороший результат продолжает демонстрировать российский фантастический блокбастер ПРИТЯЖЕНИЕ. Потеряв 63% кассы предыдущего уикенда, фильм освоил 94 млн рублей, и теперь в копилке проекта 902 млн рублей (с учетом СНГ – 932 млн). Шансы на покорение миллиардного рубежа по-прежнему видятся весьма реалистичными. В то же время стойкость у мелодрамы несколько хуже, чем была на третьей неделе у ЭКИПАЖА (-48%) и СТАЛИНГРАДА (-52%).

Совсем никудышную стойкость продемонстрировали ЗВОНКИ – на второй неделе хоррор рухнул на 80%, собрав всего 22 млн рублей и доведя общую кассу до 162 млн рублей (с СНГ – 172 млн). Примерно столько же на втором уикенде теряли АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА и ЛЕС ПРИЗРАКОВ.

Следом за ужастиком в чарте расположилась БАЛЕРИНА, добавившая в свою копилку за третий уикенд 20 млн рублей. Всего в активе проекта 176 млн рублей (в СНГ – 190 млн). Мультфильм, претендовавший на новый рекорд в национальном прокате среди независимой анимации, может осуществить намеченное уже на следующей неделе – достаточно будет перевалить за 207 млн рублей, которые в СНГ добыл КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ.

Получивший на днях пять премий BAFTA, в том числе как лучший фильм (а до этого семь «Золотых глобусов»), ЛА-ЛА ЛЕНД расположился на девятой строчке. Мюзикл заработал еще 11 млн рублей, и теперь в его распоряжении 280 млн рублей в России и 298 млн в СНГ.

Поистине феноменальных успехов достигла картина ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. Итальянская комедия, стартовавшая на прошлой неделе с десятого места, по итогам нынешней четырехдневки поднялась на девятую позицию, потеряв всего 19% от дебютной кассы. Освоив 7 млн рублей, фильм имеет в своем активе 20 млн, и предугадать финальный результат ленты сейчас становится еще сложнее.

Общая касса Tоп-20 в России составила 899 млн, с учетом СНГ – 958 млн рублей. Это на 36% меньше, чем за тот же уикенд прошлого года, когда чарт возглавил ДЭДПУЛ.

15.02.2017 Автор: Дмитрий Некрасов