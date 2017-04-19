Российское VR-кино впервые представят в Каннах

На 70-м Международном Каннском фестивале будет продемонстрирована программа российских короткометражных сферических фильмов в виртуальной реальности Russian VR Seasons (Les VR Saisons Russe).

Показ состоится 21 мая в инновационном хабе NEXT кинорынка Marche du Film. Зрители смогут посмотреть фильмы российской и других программ в специально построенном зале для синхронного показа на более чем 30 шлемах виртуальной реальности Gear VR.

В программу Russian VR Seasons вошли шесть независимых фильмов из России.

19.04.2017 Автор: Артур Чачелов