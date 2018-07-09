Предварительная касса уикенда: победил футбол

В минувший уикенд отчетливо наблюдалось, как футбол влияет на результаты кинопроката. Кассовые сборы в субботу увеличились всего лишь на 10–15%, хотя для этого времени года нормальным показателем был бы прирост на 60–70%. Обратная ситуация наблюдалась в воскресенье: бокс-офис подскочил сразу на 45–50%, тогда как характернее всего для этого дня падение кассы на 5–10%.

Так или иначе, лидером кинопроката ожидаемо стала картина ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 300 млн рублей на территории России. Это на четверть больше по сравнению с первым фильмом про этого супергероя (241 млн рублей в 2015 году) и примерно на одном уровне с ЧЕРНОЙ ПАНТЕРОЙ (311 млн).

В десятку сильнейших также пробились еще две новинки кинопроката. Триллер НЕВИДИМКА (EXP) освоил около 6,5–6,7 млн рублей за уикенд, тогда как комедия ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ (MG) за отчетный период заработала чуть больше 5 млн рублей. На счету участника Каннского кинофестиваля ПЫЛАЮЩИЙ (PVZGL) около 4,5 млн рублей.

09.07.2018 Автор: Андрей Белый